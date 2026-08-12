Przyszedł remontować dach. Przy okazji ukradł drogiego psa

RMF24

Pięć lat więzienia grozi mężczyźnie, który ukradł psa z prywatnej posesji w Gdyni. 60-latek wykonywał tam remont dachu.

Jak informuję gdyńscy policjanci, 60-letni mężczyzna naprawiał dach na prywatnej posesji. Robił to pod nieobecność właścicielki. Wykorzystując sytuację, ukradł psa rasy chihuahua, a następnie przekazał go swojej znajomej. Czworonóg jest wart 4,5 tys. zł.

Sprawą zajęli się kryminalni z Redłowa. Udało im się ustalić adres, pod którym może być przetrzymywany pies i gdy pojechali na miejsce, rzeczywiście go tam zastali.

Chihuahua został odzyskany i przekazany właścicielce, a sprawca usłyszał zarzut.

Mundurowi podkreślają, że kradzież zwierzęcia wiąże się nie tylko ze stratą materialną, ale i dużym stresem – zarówno właściciela, jak i pupila.