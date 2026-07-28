Przemyt na ogromną skalę. KAS przechwyciła kontener pełen środków odurzających

RMF24

Ponad 945 kilogramów marihuany o czarnorynkowej wartości blisko 46 milionów złotych przechwycili funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej w Gdyni. Narkotyki ukryte były w kartonach z odzieżą sprowadzoną z Kanady.

21 lipca 2026 roku funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wytypowali do kontroli kontener, który przypłynął z Kanady. Według deklaracji miał zawierać odzież przeznaczoną dla firmy z województwa mazowieckiego, działającej w branży tekstylnej.

Skaner RTG i szczegółowa kontrola

Kontener został najpierw prześwietlony skanerem RTG, a następnie poddany szczegółowej kontroli. W kartonach z używaną odzieżą funkcjonariusze odkryli worki próżniowe wypełnione suszem roślinnym. Szybko okazało się, że to nie przypadkowa przesyłka – narkotesty potwierdziły, że w 1674 paczkach ukryto marihuanę.

Łącznie zabezpieczono 945,466 kg marihuany, której czarnorynkowa wartość szacowana jest na około 46 milionów złotych. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Tajemniczy nadawca, brak odbiorcy

Co ciekawe, po odbiór kontenera nikt się nie zgłosił, a w związku ze sprawą nie dokonano żadnych zatrzymań. Śledczy ustalają, kto stoi za próbą przemytu na tak ogromną skalę i czy sprawa ma związek z międzynarodowymi grupami przestępczymi.