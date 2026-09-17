Przekop Mierzei Wiślanej. Te jednostki dominują w statystykach przepraw

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W cztery lata po otwarciu przekopu Mierzei Wiślanej w statystykach przepraw wciąż dominują żeglarze i właściciele łodzi motorowych - informuje „Dziennik Bałtycki”, który powołuje się na dane Urzędu Morskiego w Gdyni. Kanał żeglugowy, będący częścią drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, otwarto 17 września 2023 roku. Inwestycja była warta 2 mld złotych. Polska dzięki przekopowi przez Mierzeję Wiślaną zyskała niezależne od Rosji przejście z zalewu na Bałtyk.

Jak ustaliła gazeta, od kiedy uruchomiono pracę przekopu Mierzei Wiślanej, najczęściej ten kanał pokonują jednostki rekreacyjne, turystyczne, jak również barki zaangażowane w prace budowlane. Z danych Urzędu Morskiego w Gdyni, na które powołuje się „Dziennik Bałtycki”, do końca sierpnia przez śluzę przeszło 1249 jednostek, w tym 1024 stanowiły jachty i łodzie motorowe.

Dodano, że nie ulega zmianie jednostek transportowych.

Gazeta podkreśla także, że zwykle największe natężenie ruchu przypada na okres letni. Z danych przekazanych przez Urząd Morski wynika, że w czerwcu było to 269, ale w sierpniu już 353 jednostek. Dla porównania w maju ta liczba wyniosła znacznie mniej, bo 140 jednostek. Znaczny ruch w tym miejscu jest zauważalny jeszcze do października.

„Dziennik Bałtycki” zwraca uwagę także na to, że od czterech lat łączna liczba jednostek, które korzystają z przekopu Mierzei Wiślanej, utrzymuje się na podobnym poziomie. „W 2023 roku było to 1589 jednostek, a w 2025 roku 1304” - ustaliła gazeta. Tylko w premierowym roku prowadzonych prac z kanału skorzystało 467 jednostek. W okresie zimowy ruch jednostek na kanale jest wręcz śladowy. W styczniu odnotowano tam jedynie ruch 15 jednostek. Jeszcze mniejsza aktywność była w kolejnych dwóch miesiącach.

Przekop Mierzei Wiślanej. Kiedy został uruchomiony?

Kanał żeglugowy, będący częścią drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, otwarto 17 września 2022 roku. Polska dzięki przekopowi przez Mierzeję Wiślaną zyskała niezależne od Rosji przejście z zalewu na Bałtyk. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wskazywał wówczas, że przekop zwiększy atrakcyjność gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności Elbląga i portu w tym mieście, a także innych portów Zalewu Wiślanego.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 km, w tym przejście przez Zalew Wiślany liczy nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg - także ponad 10 km. Pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który składają się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.