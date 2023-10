​Od poniedziałku rozpocznie się przegląd syren alarmowych, które są częścią systemu ostrzegania i alarmowania. W czasie przeglądu, na terenie miasta, mogą być słyszalne krótkie sygnały dźwiękowe - podał gdański magistrat.

Od poniedziałku do 4 grudnia planowany jest przegląd syren alarmowych - podała przedstawicielka gdańskiego urzędu Paulina Chełmińska.

Dodała, że syreny alarmowe są częścią systemu ostrzegania i alarmowania. W czasie przeglądu, na terenie miasta, mogą być słyszalne krótkie sygnały dźwiękowe - podkreśliła.

Wyjaśniła, że przegląd ma na celu upewnienie się, że są one gotowe do użycia w przypadku nagłych sytuacji. Jest to część starań o zapewnienie bezpieczeństwa oraz efektywnego reagowania na sytuacje kryzysowe - zapewniła.