Pożar namiotów magazynowych na Pomorzu. Spłonęły doszczętnie

RMF24

W Kościerzynie na Kaszubach doszło dziś do groźnego pożaru magazynów, w których składowany był styropian. Na miejscu przez kilka godzin pracowało 11 zastępów straży pożarnej. Namioty spłonęły doszczętnie, ale sytuacja została już opanowana.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, około godziny 11.00 strażacy z Kościerzyny (Pomorskie) otrzymali zgłoszenie o pożarze magazynu przy ul. Składowej, w którym przechowywany był styropian.

Po przybyciu na miejsce potwierdzili, że płoną namioty magazynowe. Sytuacja wyglądała bardzo poważnie – ogień szybko się rozprzestrzeniał, a w powietrzu unosiły się kłęby dymu.

Z ogniem walczyło 11 zastępów

Do akcji skierowano aż 11 zastępów straży pożarnej z Kościerzyny i okolic. Strażacy walczyli z ogniem przez kilka godzin.

Niestety, namioty magazynowe spaliły się całkowicie.

Na szczęście sytuacja została opanowana. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą teraz ustalane przez odpowiednie służby.