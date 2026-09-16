Pożar namiotów magazynowych na Pomorzu. Spłonęły doszczętnie

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, około godziny 11.00 strażacy z Kościerzyny (Pomorskie) otrzymali zgłoszenie o pożarze magazynu przy ul. Składowej, w którym przechowywany był styropian.
Po przybyciu na miejsce potwierdzili, że płoną namioty magazynowe. Sytuacja wyglądała bardzo poważnie – ogień szybko się rozprzestrzeniał, a w powietrzu unosiły się kłęby dymu.
Z ogniem walczyło 11 zastępów
Do akcji skierowano aż 11 zastępów straży pożarnej z Kościerzyny i okolic. Strażacy walczyli z ogniem przez kilka godzin.
Niestety, namioty magazynowe spaliły się całkowicie.
Na szczęście sytuacja została opanowana. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą teraz ustalane przez odpowiednie służby.