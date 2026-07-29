Pożar hali produkcyjnej na Pomorzu. Alert RCB dla dwóch powiatów

RMF24

W Skorzewie w województwie pomorskim płonie hala produkcyjna, w której wytwarzane były laminaty. Akcja gaśnicza trwa od przedpołudnia, a na miejscu pracuje aż dziewięć zastępów straży pożarnej. Z powodu dużego zadymienia mieszkańcy okolicznych powiatów zostali objęci specjalnym ostrzeżeniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, ogień pojawił się w hali przed południem. Z pożarem walczy 16 zastępów straży pożarnej.

W hali w Skorzewie produkowane były laminaty.

Strażakom udało się zlokalizować zarzewie ognia i pożar już się nie rozprzestrzenia.

Szybka ewakuacja



Z budynku jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowały się 22 osoby, jedna z nich podtruła się gazem i została przetransportowana do szpitala.

Trwa także ewakuacja mieszkańców z pobliskich zabudowań – poinformował asp. szt. Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Nad miejscowością unosi się gęsty dym, który widoczny jest z wielu kilometrów.

Z powodu dużego zadymienia mieszkańcy powiatów kościerskiego i kartuskiego otrzymali alerty RCB z prośbą o pozostanie w domach, jeżeli jest taka możliwość.

Służby proszą też, aby nie otwierać okien i nie zbliżać się do miejsca akcji.

Strażacy nadal prowadzą działania gaśnicze oraz dogaszanie objętych pożarem elementów hali.