RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Pożar hali produkcyjnej na Pomorzu. Alert RCB dla dwóch powiatów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (14:07)

W Skorzewie w województwie pomorskim płonie hala produkcyjna, w której wytwarzane były laminaty. Akcja gaśnicza trwa od przedpołudnia, a na miejscu pracuje aż dziewięć zastępów straży pożarnej. Z powodu dużego zadymienia mieszkańcy okolicznych powiatów zostali objęci specjalnym ostrzeżeniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Pożar hali produkcyjnej na Pomorzu. Alert RCB dla dwóch powiatów
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, ogień pojawił się w hali przed południem. Z pożarem walczy 16 zastępów straży pożarnej. 

W hali w Skorzewie produkowane były laminaty. 

Strażakom udało się zlokalizować zarzewie ognia i pożar już się nie rozprzestrzenia. 

Szybka ewakuacja 
 

Z budynku jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowały się 22 osoby, jedna z nich podtruła się gazem i została przetransportowana do szpitala.  

 

Ladowanie posta z Facebooka...

 

Trwa także ewakuacja mieszkańców z pobliskich zabudowań – poinformował asp. szt. Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Nad miejscowością unosi się gęsty dym, który widoczny jest z wielu kilometrów. 

Z powodu dużego zadymienia mieszkańcy powiatów kościerskiego i kartuskiego otrzymali alerty RCB z prośbą o pozostanie w domach, jeżeli jest taka możliwość. 

Służby proszą też, aby nie otwierać okien i nie zbliżać się do miejsca akcji.

 

Zobacz wpis na X

 

 

Strażacy nadal prowadzą działania gaśnicze oraz dogaszanie objętych pożarem elementów hali.

 

Źródło: RMF FM

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: