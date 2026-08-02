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Pożar altany na terenie ogródków działkowych. Znaleziono dwa zwęglone ciała

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 sierpnia (09:43)

Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku pożaru altany w Gdańsku – poinformował st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Do tragedii doszło na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Meteorytowej.

Pożar altany na terenie ogródków działkowych. Znaleziono dwa zwęglone ciała
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • W Gdańsku, na terenie ogródków działkowych, spłonęła altana.
  • Trzy osoby zostały ranne. To kobiety w wieku 18, 56 i 86 lat.
  • Po ugaszeniu ognia w miejscu pożaru znaleziono dwa zwęglone ciała.
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Pożar altany w Gdańsku. Znaleziono dwa zwęglone ciała

Altana zapaliła się przed godz. 23 w sobotę. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej ewakuowały się z niej dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie, poparzone i podtrute dymem, trafiły do szpitala. Karetka zabrała też 86-letnią kobietę.

Po ugaszeniu ognia strażacy przeszukali pogorzelisko, w którym odnaleźli zwęglone ciało mężczyzny oraz drugie zwęglone ciało, prawdopodobnie kobiety. Tożsamość ofiar nie została jeszcze ustalona – przekazał st. kpt. Piechowski z gdańskiej straży pożarnej.

W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. 

Okoliczności i przyczyny wybuchu ognia wyjaśniają policja oraz prokuratura.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pożar

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