Pożar altany na terenie ogródków działkowych. Znaleziono dwa zwęglone ciała

RMF24

Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku pożaru altany w Gdańsku – poinformował st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Do tragedii doszło na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Meteorytowej.

Pożar altany w Gdańsku. Znaleziono dwa zwęglone ciała

Altana zapaliła się przed godz. 23 w sobotę. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej ewakuowały się z niej dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie, poparzone i podtrute dymem, trafiły do szpitala. Karetka zabrała też 86-letnią kobietę.

Po ugaszeniu ognia strażacy przeszukali pogorzelisko, w którym odnaleźli zwęglone ciało mężczyzny oraz drugie zwęglone ciało, prawdopodobnie kobiety. Tożsamość ofiar nie została jeszcze ustalona – przekazał st. kpt. Piechowski z gdańskiej straży pożarnej.

W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone.

Okoliczności i przyczyny wybuchu ognia wyjaśniają policja oraz prokuratura.