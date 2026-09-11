Poważny wypadek z udziałem radiowozu na moście pod Kwidzynem

W piątek rano doszło do zderzenia dwóch osobówek na DK90. Trasa między miejscowościami Jeleń i Baldram została zablokowana.
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb tuż przed godz. 9.00. Jak poinformował mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik prasowy KW PSP w Gdańsku, doszło tam do czołowego zderzenia, w którym poszkodowane zostały cztery osoby podróżujące jednym autem.
Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na moście zderzyły się dwie osobówki. Jedną z nich jest samochód policyjny.
Rannych przetransportowano do szpitali. Jak podała st. asp. Anna Filar z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, chodzi o cztery osoby ze Skody. Drugim uczestnikiem wypadku była Kia.
Dwie osoby trafiły do placówki w Kwidzynie, jedna do Grudziądza, a czwarta została zabrana przez wezwane na miejsce Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Na miejscu pracują służby. Wprowadzono objazdy.