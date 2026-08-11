Poszukiwania surfera na Bałtyku. Znaleziono deskę

RMF24

Na Zatoce Gdańskiej trwają poszukiwania zaginionego surfera. Po południu odnaleziona została deska, która należała do mężczyzny.

W rejonie Chałup trwa akcja poszukiwawcza za około 40-letnim mężczyzną, który pływał na desce surfingowej.

Około godz. 14:30 odnaleziona została deska należąca do poszukiwanego mężczyzny - poinformowała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

Jak podano, poszukiwany miał na sobie czarną krótką piankę oraz czarną koszulkę z białymi napisami.

Do akcji zostały zadysponowane łodzie ratunkowe stacjonujące na Helu i w Gdyni - przekazał RMF FM rzecznik służby SAR.

W działania zaangażowane są siły i środki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, WOPR, policji oraz straży granicznej. Poszukiwania z powietrza prowadzi również śmigłowiec Marynarki Wojennej z bazy w Gdyni - podała SAR.