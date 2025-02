"Strażnik Bałtyku-25" to kryptonim ćwiczeń marynarki wojennej, które rozpoczęły się w poniedziałek. Ich głównym celem jest doskonalenie procedur i współpracy w zakresie reagowania na zagrożenia morskiej infrastruktury krytycznej.

Ćwiczenie działań prowadzonych przez marynarkę wojenną w ramach operacji "Zatoka". 03.02.2025 r. / Andrzej Jackowski / PAP

Trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski obserwuje ćwiczenia z pokładu fregaty ORP Generał Tadeusz Kościuszko.

Wpływając na wody Zatoki Gdańskiej, nasz dziennikarz podkreślał, że poniedziałkowe ćwiczenia są odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z uszkodzeniami podmorskich instalacji przez jednostki handlowe.

Przede wszystkim tymi ćwiczeniami chcemy dać państwu możliwość zobaczenia tego, czego normalnie nie widać na morzach, daleko od wybrzeży Polski. Chcemy państwu pokazać zdolności sił zbrojnych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych i morskiego oddziału straży granicznej w reagowaniu na tego typu zagrożenia, jakie mogłyby pojawić się wobec naszej infrastruktury morskiej - powiedział w rozmowie z RMF FM kapitan Damian Przybysz z 3. Flotylli Okrętów.

Pogoda w poniedziałek była wyjątkowa dobra jak na luty. Ale nie boimy się na morzu żadnej pogody, także gorsze warunki również by nam nie przeszkodziły - przyznał kpt. Przybysz.

Co zakłada scenariusz ćwiczeń?

Scenariusz ćwiczenia zakłada naruszenie przez jeden ze statków strefy bezpieczeństwa platform wiertniczych oraz podjęcie nieudanej próby kontroli jednostki przez funkcjonariuszy straży granicznej - przekazał w poniedziałek rzecznik prasowy Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego Czesław Cichy.

Rzecznik dodał, że dojdzie też do wyrzucenia za burtę ładunku z nieznaną zawartością. "W efekcie stawianego oporu i braku współpracy ze służbami do wsparcia działań wezwana zostanie marynarka wojenna. Jej zadaniem będzie rozpoznanie zagrożenia, zatrzymanie jednostki, zlokalizowanie i zidentyfikowanie wyrzuconego do wody ładunku oraz zabezpieczenie wejścia na pokład statku grup abordażowych co w efekcie końcowym ma umożliwić funkcjonariuszom straży granicznej przeprowadzenie działań kontrolnych" - wyjaśnił.

W manewrach uczestniczą wydzielone siły 3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, Brygady Lotnictwa MW, Wojsk Specjalnych, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, a także przedstawiciele Urzędu Morskiego. Całością ćwiczenia dowodzi Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego w Gdyni.

Operacja "Zatoka"

Czesław Cichy podkreślił, że Marynarka Wojenna od 2022 r. prowadzi operację "Zatoka", która jest odpowiedzią na zagrożenie infrastruktury krytycznej na Bałtyku.

Okręty zaangażowane w operację monitorują rejony, gdzie znajduje się newralgiczna dla Polski infrastruktura. Śledzą ruch innych jednostek, starając się zwracać uwagę na wszelkie podejrzane zachowania. Chodzi na przykład o sytuacje, gdy jednostka przemieszcza się bez włączonego transpondera AIS, który pozwala pozyskać informacje o jej pochodzeniu, kursie i docelowym porcie lub kiedy przez dłuższy czas, a do tego bez wyraźnego celu, dany statek przebywa w okolicach platform wydobywczych, gazociągów czy podmorskich kabli - podał Cichy.