Polityczny przewrót w Radzie Miasta i nowe otwarcie prezydent Kosiorek

RMF24

Polityczne przesilenie w Gdyni. Prezydent Aleksandra Kosiorek zerwała koalicję, która przez blisko dwa lata dawała jej zaplecze w Radzie Miasta. Jeszcze tego samego dnia nowa, doraźna większość odwołała przewodniczącego rady Tadeusza Szemiota z KO i wybrała na jego miejsce Beatę Zastawną z Gdyni Niezależnej/PSL. Kosiorek zapewnia jednak, że nowej koalicji nie zamierza tworzyć. „Nie wiem, czy będzie ciężej. Na pewno będzie więcej partnerów do rozmów o mieście” – mówi.

Aleksandra Kosiorek wygrała wybory na prezydenta Gdyni, ale jej środowisko nie zdobyło większości w 28-osobowej Radzie Miasta. Dlatego w listopadzie 2024 roku Gdyński Dialog zawiązał koalicję z klubem skupiającym Koalicję Obywatelską, Ruchy Miejskie i Lewicę. Porozumienie miało zapewnić prezydent stabilne zaplecze.

Z czasem między koalicjantami zaczęło jednak dochodzić do coraz poważniejszych sporów. Kosiorek zarzuciła części dotychczasowych partnerów forsowanie „partykularnych interesów” i wkraczanie rady w kompetencje władzy wykonawczej. Jedną z bezpośrednich przyczyn zerwania porozumienia było też – według prezydent – żądanie odwołania wiceprezydenta Rafała Geremka. Kosiorek nie zgodziła się na ten warunek.

Wczoraj postanowiłam zakończyć koalicję istniejącą dotąd w Radzie Miasta Gdyni. Uznałam, że cena, którą miasto i mieszkańcy ponoszą za realizację partykularnych żądań, jest za wysoka i stąd taka była moja wczorajsza decyzja – mówiła we wtorek Aleksandra Kosiorek.

Koalicja się rozpada, w radzie zmienia się układ sił

Rozpad koalicji niemal natychmiast doprowadził do przetasowania sił w Radzie Miasta. Na wniosek Marka Dudzińskiego z PiS radni odwołali jej przewodniczącego Tadeusza Szemiota, jednego z najważniejszych gdyńskich polityków KO. W tajnym głosowaniu za jego odwołaniem było 15 radnych, przeciw 13. Tą samą większością, 15 do 13, nową przewodniczącą została Beata Zastawna z PSL/Gdyni Niezależnej.

Odwołany Tadeusz Szemiot uważa, że powstał doraźny sojusz ugrupowań wymierzony w największy klub w radzie.

Na pewno jest to sojusz mniejszych formacji, które wszystkie postanowiły, żeby bić większego. (...) Od odpowiedzialnego polityka należy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, co dalej? (...) W jaki sposób będziemy w Gdyni podejmowali decyzje, które wymagają po prostu stabilnej większości na Radzie Miasta – komentował Szemiot.

Kosiorek stawia na rozmowy zamiast nowej koalicji

Aleksandra Kosiorek deklaruje, że nie będzie zawierała kolejnej politycznej koalicji. Chce od tej pory przekonywać radnych do poszczególnych projektów – także tych z KO, Ruchów Miejskich i Lewicy, z którymi właśnie zakończyła współpracę.

Nie mam obecnie zamiaru, woli zawierania dodatkowych koalicji, natomiast na pewno mam zamiar zapraszać do współpracy wszystkich radnych, wszystkich klubów, również klubu, z którym koalicja została zerwana – zapowiada Kosiorek.

Na pytanie, czy w takim układzie trudniej będzie przeprowadzać najważniejsze decyzje przez radę, odpowiada krótko. Nie wiem, czy będzie ciężej. Na pewno będzie więcej partnerów do rozmów o mieście– mówi Kosiorek.