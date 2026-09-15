Polityczny przewrót w Radzie Miasta i nowe otwarcie prezydent Kosiorek

Aleksandra Kosiorek wygrała wybory na prezydenta Gdyni, ale jej środowisko nie zdobyło większości w 28-osobowej Radzie Miasta. Dlatego w listopadzie 2024 roku Gdyński Dialog zawiązał koalicję z klubem skupiającym Koalicję Obywatelską, Ruchy Miejskie i Lewicę. Porozumienie miało zapewnić prezydent stabilne zaplecze.
Z czasem między koalicjantami zaczęło jednak dochodzić do coraz poważniejszych sporów. Kosiorek zarzuciła części dotychczasowych partnerów forsowanie „partykularnych interesów” i wkraczanie rady w kompetencje władzy wykonawczej. Jedną z bezpośrednich przyczyn zerwania porozumienia było też – według prezydent – żądanie odwołania wiceprezydenta Rafała Geremka. Kosiorek nie zgodziła się na ten warunek.
Wczoraj postanowiłam zakończyć koalicję istniejącą dotąd w Radzie Miasta Gdyni. Uznałam, że cena, którą miasto i mieszkańcy ponoszą za realizację partykularnych żądań, jest za wysoka i stąd taka była moja wczorajsza decyzja – mówiła we wtorek Aleksandra Kosiorek.
Koalicja się rozpada, w radzie zmienia się układ sił
Rozpad koalicji niemal natychmiast doprowadził do przetasowania sił w Radzie Miasta. Na wniosek Marka Dudzińskiego z PiS radni odwołali jej przewodniczącego Tadeusza Szemiota, jednego z najważniejszych gdyńskich polityków KO. W tajnym głosowaniu za jego odwołaniem było 15 radnych, przeciw 13. Tą samą większością, 15 do 13, nową przewodniczącą została Beata Zastawna z PSL/Gdyni Niezależnej.
Odwołany Tadeusz Szemiot uważa, że powstał doraźny sojusz ugrupowań wymierzony w największy klub w radzie.
Na pewno jest to sojusz mniejszych formacji, które wszystkie postanowiły, żeby bić większego. (...) Od odpowiedzialnego polityka należy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, co dalej? (...) W jaki sposób będziemy w Gdyni podejmowali decyzje, które wymagają po prostu stabilnej większości na Radzie Miasta – komentował Szemiot.
Kosiorek stawia na rozmowy zamiast nowej koalicji
Aleksandra Kosiorek deklaruje, że nie będzie zawierała kolejnej politycznej koalicji. Chce od tej pory przekonywać radnych do poszczególnych projektów – także tych z KO, Ruchów Miejskich i Lewicy, z którymi właśnie zakończyła współpracę.
Nie mam obecnie zamiaru, woli zawierania dodatkowych koalicji, natomiast na pewno mam zamiar zapraszać do współpracy wszystkich radnych, wszystkich klubów, również klubu, z którym koalicja została zerwana – zapowiada Kosiorek.
Na pytanie, czy w takim układzie trudniej będzie przeprowadzać najważniejsze decyzje przez radę, odpowiada krótko. Nie wiem, czy będzie ciężej. Na pewno będzie więcej partnerów do rozmów o mieście– mówi Kosiorek.