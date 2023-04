Policja wróci do budynku po byłym komisariacie przy ulicy Piwnej w Gdańsku. To plany, które przedstawił dzisiaj na konferencji młodszy inspektor Sylwester Mieszczak, zastępca komendanta miejskiego policji w Gdańsku. Chodzi o to, by w Śródmieściu było bezpieczniej.

/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX Planujemy utworzenie punktu przyjęć interesanta, będzie on działał przez całą dobę. Na chwilę obecną pracujemy nad kosztorysem tych działań, musimy wyremontować budynek przy Piwnej. Do tego punktu będą mogli przyjść zarówno mieszkańcy, jak i turyści, chcący zgłosić przestępstwo. Zostanie tam utworzony rewir dzielnicowych -wyjaśnił dziś Sylwester Mieszczak. Policja w sercu Gdańska będzie przez cały rok, ten punkt to nie będzie tylko wydarzenie sezonowe - dodała Aleksandra Dulkiewicz prezydent pomorskiej stolicy. Władze Gdańska zapowiedziały także dodatkowe patrole policji i wydłużony czas pracy straży miejskiej. W weekendy i święta strażnicy miejscy będą pracować do drugiej w nocy, tak będzie w czerwcu, lipcu i sierpniu. Ponadto pojawią się dodatkowe patrole policji na terenie Śródmieścia. / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX To będzie 200 tysięcy złotych na dodatkowe patrole, finansowane przez miasto. Zwiększymy stawkę za patrol do 400 złotych, ma to zachęcić policjantki i policjantów do tej służby. Na majową sesję rady miasta skierujemy uchwałę, dzięki której w sezonie na terenie Śródmieścia i w innych miejscach atrakcyjnych turystycznie ma nas zabezpieczać 250 dodatkowych patroli policji - zapowiedział Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. W ścisłym centrum miasta planowane jest także zamontowanie słupków półautomatycznych ograniczających wjazd samochodom. W lipcu pojawi się 55 takich słupków zabezpieczających ciągi piesze. Będzie nas to kosztowało około 800 tysięcy złotych dodał zastępca prezydent Gdańska, Piotr Kryszewski. W wakacje także inspektorzy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (wspólnie ze Strażą Miejską i Policją) będą patrolować miasto i sprawdzać czy przedsiębiorcy wydają klientom paragony. Zobacz również: Piramida finansowa Galleri New Form. ABW zatrzymała kolejną osobę

