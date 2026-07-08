Po sztormie wysyp bursztunów nad Bałtykiem. Najlepsze plaże na poszukiwania

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Bursztyn nad Bałtykiem najłatwiej znaleźć po sztormie, ale nie każda plaża daje takie same szanse na cenne znalezisko. Jak rozpoznać prawdziwy skarb i kiedy najlepiej wybrać się na poszukiwania? Podpowiadamy.

Gdzie zbierać bursztyn nad polskim morzem? Najlepsze miejsca

Bursztyn bałtycki można znaleźć na wielu plażach, jednak są miejsca, które od lat cieszą się szczególną popularnością wśród poszukiwaczy. To właśnie tam morze najczęściej wyrzuca na brzeg fragmenty bursztynowych bryłek.

Mierzeja Wiślana – prawdziwe bursztynowe zagłębie

Jednym z najlepszych miejsc do szukania bursztynu nad Bałtykiem jest Mierzeja Wiślana. Szczególnie ceniony jest odcinek od Jantaru przez Mikoszewo aż po Piaski przy granicy z Rosją.

To właśnie tutaj po silniejszych wiatrach i sztormach można znaleźć bursztyny ukryte wśród wyrzuconych przez morze wodorostów, patyków i muszli. Jantar od lat uchodzi za jedno z najważniejszych miejsc związanych z poszukiwaniem „złota Bałtyku”. Organizowane są tam m.in. Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu.

Popularna wśród zbieraczy jest również Stegna, gdzie tradycje związane z bursztynem są bardzo silne.

Wyspa Sobieszewska – bursztynowa plaża niedaleko Gdańska

Dobrym kierunkiem dla poszukiwaczy jest także Wyspa Sobieszewska. Tamtejsza plaża słynie z dużej ilości bursztynu wyrzucanego przez morze.

Największe szanse na znalezienie większych okazów pojawiają się po sztormach. Wtedy fale potrafią przemieścić warstwy osadów znajdujących się na dnie Bałtyku i wyrzucić na brzeg nie tylko drobne okruszki, ale również większe bryłki.

Ustka, Sarbinowo i Kołobrzeg – miejsca warte sprawdzenia

Choć nie znajdują się na Mierzei Wiślanej, także inne miejscowości nad Bałtykiem mogą zaskoczyć bursztynowymi znaleziskami.

W Kołobrzegu warto zwrócić uwagę na okolice portu oraz fragment plaży w pobliżu sanatorium Arka. W Ustce dobrym miejscem na poszukiwania jest okolica mola. Z kolei Sarbinowo wyróżnia się specyficzną linią brzegową, która sprzyja odkładaniu się materiału wyrzucanego przez fale.

Jak szukać bursztynu na plaży? Kilka prostych trików

Najczęstszy błąd początkujących poszukiwaczy? Szukanie bursztynu na czystym piasku. Tymczasem największe szanse są tam, gdzie morze zostawiło po sobie naturalne „śmieci” – wodorosty, kawałki drewna, muszle i drobne gałązki.

To właśnie w takich miejscach najczęściej zaplątują się lekkie bryłki bursztynu.

Najlepsze efekty daje:

spacer wczesnym rankiem, zanim na plaży pojawią się tłumy turystów,

poszukiwanie tuż po sztormie,

obserwowanie linii, gdzie morze wyrzuciło najwięcej materiału organicznego,

korzystanie z latarki UV podczas nocnych spacerów.

Światło ultrafioletowe pozwala łatwiej odróżnić bursztyn od zwykłych kamieni czy kawałków szkła. Pod jego wpływem prawdziwy bursztyn może świecić charakterystycznym żółtawym lub zielonkawym blaskiem.

Jak sprawdzić, czy znaleziony kamień to bursztyn?

Nie każdy żółty fragment znaleziony na plaży jest bursztynem. Warto zwrócić uwagę na kilka cech.

Bursztyn:

zwykle ma nieregularny kształt,

jest bardzo lekki,

rzadko jest idealnie gładki i obły,

unosi się w słonej wodzie.

Ostatnia właściwość jest jednym z najprostszych domowych testów. Jeśli znaleziony okaz zachowuje się inaczej niż zwykły kamień i unosi się na powierzchni słonej wody, istnieje duża szansa, że mamy do czynienia z bursztynem.

Kiedy najlepiej szukać bursztynu nad Bałtykiem?

Choć bursztyn można znaleźć przez cały rok, największe szanse na udane poszukiwania pojawiają się po sztormach, późną jesienią, zimą oraz wczesną wiosną.

Powód jest prosty – właśnie wtedy Bałtyk jest najbardziej aktywny. Zimowe sztormy potrafią oderwać bursztyn z podwodnych złóż i przenieść go wraz z falami w kierunku brzegu.

Znaczenie ma także temperatura wody. Zimą Bałtyk ochładza się nawet do kilku stopni Celsjusza, a zimna woda ma większą gęstość. Dzięki temu bursztyn łatwiej unosi się i może być transportowany przez morskie prądy.

Najlepsze warunki dla poszukiwaczy to:

silny wiatr wiejący od morza w stronę lądu,

kilka godzin utrzymującego się sztormu,

moment tuż po ustaniu największych fal, gdy woda zaczyna się cofać.

Wtedy na plaży często pojawiają się charakterystyczne pasy pełne muszli, patyków i wodorostów. To właśnie tam warto uważnie patrzeć pod nogi – bo między zwykłymi fragmentami wyrzuconymi przez morze może kryć się prawdziwe „złoto Bałtyku”.