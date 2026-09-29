Paraliż komunikacyjny w Gdańsku. Uszkodzona magistrala gazowa, miasto w korkach

RMF24

Ogromne utrudnienia dla kierowców w Gdańsku. W rejonie ronda de La Salle doszło do poważnej awarii – podczas prac budowlanych uszkodzona została magistrala gazowa. Służby pracują na miejscu, a miasto stanęło w gigantycznych korkach.

W pobliżu ronda św. Jana de La Salle w Gdańsku doszło do uszkodzenia magistrali gazowej podczas prowadzonych tam prac budowlanych. Gaz przedostał się m.in. do studzienek kanalizacyjnych. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, w tym osiem zastępów straży pożarnej oraz zespoły pogotowia gazowego. Strażacy rozstawili zraszacze, tworząc wodne kurtyny zabezpieczające okolicę.

Oficer prasowy gdańskiej straży pożarnej bryg. Jacek Jakóbczyk przekazał, że służby wyznaczyły strefę bezpieczną i nie było konieczności ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków. Jakóbczyk przekazał też, że gaz wciąż znajdujący się w instalacji musi w bezpieczny sposób ulotnić się z rurociągu.

Strażacy wciąż są na miejscu, zabezpieczają strefę i monitorują stężenie gazu przy użyciu mierników.

Fot. Stanisław Pawłowski / RMF FM

Fot. Stanisław Pawłowski / RMF FM

Fot. Stanisław Pawłowski / RMF FM

Fot. Stanisław Pawłowski / RMF FM

Fot. Stanisław Pawłowski / RMF FM

Fot. Stanisław Pawłowski / RMF FM

Ruch całkowicie wstrzymany – gigantyczne korki

Największe utrudnienia dotyczą ulicy Potokowej – ruch pomiędzy Moreną a Niedźwiednikiem został całkowicie wstrzymany. Kierowcy nie mogą również zjechać z górnego odcinka ulicy Słowackiego w kierunku Wrzeszcza. Na miejscu tworzą się wielokilometrowe korki.

Jak relacjonuje trójmiejski reporter RMF FM, Stanisław Pawłowski, kierowcy są zawracani z powrotem na obwodnicę Trójmiasta, a w przeciwnym kierunku korek ciągnie się już od Wrzeszcza. Zatory tworzą się także na ulicy Hynka na Zaspie.

Rondo św. Jana de La Salle stanowi istotny punkt w codziennej organizacji ruchu miejskiego w Gdańsku.

Oczekiwanie na ulotnienie się gazu

Jesteśmy na takim etapie, że nie ma już dalszego rozprzestrzeniania się gazu. Gaz został zamknięty przez służby gazownicze. My natomiast wzdłuż ulicy Słowackiego w górę monitorujemy studzienki kanalizacyjne i teletechniczne, w których zgromadził się gaz. Cały czas stwierdzamy tam dosyć wysokie stężenie, które nie pozwala na to, żeby w ich pobliżu przemieszczały się samochody czy osoby - powiedział w rozmowie z reporterm RMF FM Stanisławem Pawłowskim Romulad Pituła Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Do każdej studzienki razem ze służbami gazowni chodzimy co dziesięć minut, zapisując stężenia, które tam występują. Jeżeli stwierdzimy, że w każdej jest już na tyle bezpiecznie, żeby można było puścić ruch, to tak uczynimy. Myślę, że co najmniej godzinę jeszcze to potrwa - dodał Pituła.

Nikomu na szczęście nic się nie stało. Z paru pobliskich domostw ewakuowaliśmy mieszkańców, którzy już obecnie wrócili, bo nie stwierdziliśmy tam zagrożenia. Teraz mamy zamkniętą ulicę Słowackiego w dół. W górę już można jeździć, także na razie jest spokojnie - podkreślił strażak.

Problemy uczniów

W pobliżu ronda mieści się szkoła. Z powodu wycieku gazu wstrzymany jest ruch samochodowy, ale też i pieszy.

Z racji bezpieczeństwa dzieci po prostu wydłużyliśmy czas pracy wszystkich nauczycieli. Dzieci są zatrzymywane na świetlicy. Czekamy, aż ruch się upłynni. Na ten moment nawet nie wypuszczamy starszych dzieci, bo wiemy, że nawet ruch pieszy w wielu stronach jest w tej chwili zablokowany – powiedziała w rozmowie ze Stanisławem Pawłowskim Elżbieta Wasiak ze szkoły podstawowej św. Jana de la Salle w Gdańsku.

Wasiak dodała, że jak tylko przyszła informacja o wycieku gazu oraz zamknięciu ruchu, szkoła poinformowała rodziców o tym, że będzie wydłużony czas pracy.