Para wpadła do jeziora, kobieta była w ciąży. Oboje nie żyją

RMF24

W Siemirowicach w powiecie lęborskim na Pomorzu doszło do tragedii. Nie żyje mężczyzna oraz kobieta w ciąży. Para wpadła do jeziora. Według świadków, wcześniej - gdy stali na pomoście - doszło między nimi do kłótni.

O wypadku, do którego doszło w sobotę po południu, poinformował dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, oficer pożarnictwa Sebastian Kluska.

W miejscowości Siemirowice w gminie Cewice na północno-zachodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego para pokłóciła się na pomoście. Po chwili oboje wpadli do wody. Nie udało się ich uratować, oboje nie żyją.

Kobieta dodatkowo była w ciąży. Moi drodzy, woda nie wybacza błędów. Dwa, może trzy życia stracone, przez głupotę - podsumował dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.

W miejscu, w którym doszło do tragedii obowiązywał zakaz kąpieli.