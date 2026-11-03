Ostre przedmioty w cukierkach dla dzieci w Halloween. Jest śledztwo

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Czworo dzieci z gminy Miastko na Pomorzu znalazło ostre, metalowe przedmioty w cukierkach otrzymanych podczas halloweenowej zabawy. Jedno z nich trafiło do szpitala z obrażeniami języka. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie pod nadzorem prokuratury.

Policja z Miastka (Pomorskie) prowadzi dochodzenie po tym, jak czworo dzieci znalazło w cukierkach otrzymanych od nieznajomych w Halloween ostre, metalowe przedmioty. Jedno z dzieci zraniło się w język i trafiło do szpitala.

Zgłoszenia na policję

Do pierwszego zgłoszenia doszło 31 października, kiedy rodzice dzieci uczestniczących w halloweenowej zabawie w jednej z miejscowości gminy Miastko powiadomili policję o niebezpiecznym znalezisku.

Podczas jedzenia tych cukierków dwie 10-letnie dziewczynki wyczuły wewnątrz słodyczy metalowe elementy. Jedna z nich pokłuła sobie nimi język i rodzice pojechali z nią do szpitala. Badania nie wykazały poważniejszych obrażeń - przekazał Dawid Łaszcz z bytowskiej policji.

Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze dowiedzieli się o kolejnych przypadkach. U 12-letniej dziewczynki oraz 10-letniego chłopca również znaleziono ostre, metalowe przedmioty w słodyczach. Policja zabezpieczyła wszystkie podejrzane cukierki, a opiekunowie dzieci zostali przesłuchani.

Policja szuka sprawców

Dzieci nie były w stanie jednoznacznie wskazać osoby, od której otrzymały niebezpieczne słodycze. Funkcjonariusze sprawdzają wszystkie okoliczności zdarzenia i weryfikują uzyskane informacje.

Dochodzenie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury w kierunku narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Sprawcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności.