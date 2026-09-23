Obiekt latający mógł spaść w rejonie Malborka. Trwają poszukiwania

RMF24

Kilkudziesięciu żołnierzy WOT, policjantów i strażaków poszukuje obiektu latającego, który mógł spaść w okolicach Malborka w Pomorskiem. W poszukiwaniach uczestniczą też samoloty i śmigłowce. Jak usłyszał w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych reporter RMF FM, to działania prewencyjne. Co to oznacza?

Nie ma całkowitej pewności, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Niezidentyfikowany obiekt został wykryty przez systemy radarowe.

Nie dało się jednak potwierdzić, z czym mamy do czynienia. Wiadomo, że coś, co odwzorowało się na ekranach monitorów, poruszało się z północy, znad rosyjskiego obwodu królewieckiego z prędkością wiatru i z kierunku, z którego wiatr wieje.

Źródła RMF FM podają, że mógł to być balon lub na przykład stado ptaków.

Procedury przewidują jednak, że w takich przypadkach w miejsce, w którym z radarów zniknął obiekt, wysyła się ludzi, by sprawdzili, czy coś spadło na ziemię. Do tego używany jest także śmigłowiec.

Dodatkowo znów poderwano parę dyżurną myśliwców MiG-29.

Przed południem również operowały polskie myśliwce, gdy rosyjski śmigłowiec na kilkadziesiąt sekund naruszył polską przestrzeń powietrzną.

Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną W środę przed południem doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.



