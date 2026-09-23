RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Obiekt latający mógł spaść w rejonie Malborka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (15:48) Aktualizacja: Dzisiaj, 23 września (17:37)

Kilkudziesięciu żołnierzy WOT, policjantów i strażaków poszukiwało obiektu latającego, który mógł spaść w okolicach Malborka w Pomorskiem. W poszukiwaniach brały udział też samoloty i śmigłowce. Jak usłyszał w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych reporter RMF FM, były to działania prewencyjne. Co to oznacza?

Obiekt latający mógł spaść w rejonie Malborka
Żołnierze WOT, zdj. ilustracyjne (fot. Dawid Wolski) /East News

Poszukiwania będą kontynuowane w czwartek.

Nie ma całkowitej pewności, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. 

Niezidentyfikowany obiekt został wykryty przez systemy radarowe. 

Nie dało się jednak potwierdzić, z czym mamy do czynienia. Wiadomo, że coś, co odwzorowało się na ekranach monitorów, poruszało się z północy, znad rosyjskiego obwodu królewieckiego z prędkością wiatru i z kierunku, z którego wiatr wieje. 

Źródła RMF FM podają, że mógł to być balon lub na przykład stado ptaków

Procedury przewidują jednak, że w takich przypadkach w miejsce, w którym z radarów zniknął obiekt, wysyła się ludzi, by sprawdzili, czy coś spadło na ziemię. Do tego używany jest także śmigłowiec. 

Dodatkowo znów poderwano parę dyżurną myśliwców MiG-29. 

Przed południem również operowały polskie myśliwce, gdy rosyjski śmigłowiec na kilkadziesiąt sekund naruszył polską przestrzeń powietrzną. 


 


Źródło: RMF24
Tagi: dron Malbork
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: