Obiekt latający mógł spaść w rejonie Malborka

RMF24

Kilkudziesięciu żołnierzy WOT, policjantów i strażaków poszukiwało obiektu latającego, który mógł spaść w okolicach Malborka w Pomorskiem. W poszukiwaniach brały udział też samoloty i śmigłowce. Jak usłyszał w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych reporter RMF FM, były to działania prewencyjne. Co to oznacza?

Poszukiwania będą kontynuowane w czwartek.

Nie ma całkowitej pewności, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Niezidentyfikowany obiekt został wykryty przez systemy radarowe.

Nie dało się jednak potwierdzić, z czym mamy do czynienia. Wiadomo, że coś, co odwzorowało się na ekranach monitorów, poruszało się z północy, znad rosyjskiego obwodu królewieckiego z prędkością wiatru i z kierunku, z którego wiatr wieje.

Źródła RMF FM podają, że mógł to być balon lub na przykład stado ptaków.

Procedury przewidują jednak, że w takich przypadkach w miejsce, w którym z radarów zniknął obiekt, wysyła się ludzi, by sprawdzili, czy coś spadło na ziemię. Do tego używany jest także śmigłowiec.

Dodatkowo znów poderwano parę dyżurną myśliwców MiG-29.

Przed południem również operowały polskie myśliwce, gdy rosyjski śmigłowiec na kilkadziesiąt sekund naruszył polską przestrzeń powietrzną.

Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną W środę przed południem doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.



