Obiekt latający mógł spaść w rejonie Malborka

Poszukiwania będą kontynuowane w czwartek.
Nie ma całkowitej pewności, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Niezidentyfikowany obiekt został wykryty przez systemy radarowe.
Nie dało się jednak potwierdzić, z czym mamy do czynienia. Wiadomo, że coś, co odwzorowało się na ekranach monitorów, poruszało się z północy, znad rosyjskiego obwodu królewieckiego z prędkością wiatru i z kierunku, z którego wiatr wieje.
Źródła RMF FM podają, że mógł to być balon lub na przykład stado ptaków.
Procedury przewidują jednak, że w takich przypadkach w miejsce, w którym z radarów zniknął obiekt, wysyła się ludzi, by sprawdzili, czy coś spadło na ziemię. Do tego używany jest także śmigłowiec.
Dodatkowo znów poderwano parę dyżurną myśliwców MiG-29.
Przed południem również operowały polskie myśliwce, gdy rosyjski śmigłowiec na kilkadziesiąt sekund naruszył polską przestrzeń powietrzną.