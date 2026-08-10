Nowa era dla polskiej Marynarki Wojennej. Historyczny moment w Gdyni

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W niedzielny wieczór w Gdyni rozpoczęły się uroczystości związane z chrztem i wodowaniem ORP Wicher - pierwszej z trzech nowoczesnych fregat programu „Miecznik”. Częściowe wyprowadzenie i podświetlenie kadłuba ORP Wicher przyciągnęło uwagę nie tylko miłośników marynistyki, ale i całego kraju. To historyczny moment dla polskiej floty.

W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni oficjalnie zaprezentowano kadłub powstającego ORP Wicher. Wydarzenie to zainaugurowało serię ceremonii, które zwieńczy uroczysty chrzest i wodowanie okrętu. W środę o godzinie 11:30, w obecności najwyższych władz państwowych oraz przedstawicieli Marynarki Wojennej RP, fregata otrzyma swoje imię. Kulminacją będzie wodowanie zaplanowane na czwartek, 13 sierpnia.

Transport i kontrolowane opuszczenie ORP Wicher na wodę przy użyciu barki półzanurzalnej to nie lada wyzwanie dla polskich inżynierów. Jak podkreślają przedstawiciele PGZ Stoczni Wojennej, to jedna z najbardziej skomplikowanych operacji w historii krajowego przemysłu okrętowego. Każdy etap wymaga precyzji i zaawansowanej technologii, by zapewnić bezpieczeństwo i sukces całego przedsięwzięcia.

Fot. PAP/Andrzej Jackowski / PAP

Program „Miecznik” – nowa siła polskiej floty

Budowa ORP Wicher to część największego obecnie programu modernizacyjnego polskiej Marynarki Wojennej. W ramach projektu „Miecznik” powstaną trzy nowoczesne fregaty wielozadaniowe, które zastąpią wysłużone okręty typu Oliver Hazard Perry. Oprócz ORP Wicher, w stoczni powstają także ORP Burza i ORP Huragan. Ostatnia z fregat ma wejść do służby na przełomie 2031 i 2032 roku.

Mieczniki to jednostki oparte na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, dostosowanym do polskich potrzeb. W realizację projektu zaangażowani są zarówno polscy, jak i zagraniczni partnerzy, w tym brytyjski koncern Babcock. Fregaty zostaną wyposażone w nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej, w tym wyrzutnie pocisków CAMM i CAMM-ER, armaty o zasięgu do 40 km oraz pociski przeciwokrętowe zdolne razić cele oddalone nawet o 200 km.

Fot. PAP/Andrzej Jackowski / PAP

Fot. PAP/Andrzej Jackowski / PAP

Bezpieczeństwo i przyszłość na Bałtyku

Nowe fregaty, mierzące ponad 140 metrów długości, mają zabezpieczać polskie szlaki żeglugowe, infrastrukturę energetyczną oraz realizować zadania w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO. Kontrakt na budowę trzech jednostek opiewa obecnie na około 15 miliardów złotych, co czyni go jednym z największych przedsięwzięć w historii polskiej marynarki.

Obecnie trzon polskiej floty stanowią dwie fregaty typu Oliver Hazard Perry – ORP Gen. T. Kościuszko i ORP Gen. K. Pułaski. Służą one od lat 80. XX wieku i już wkrótce zostaną zastąpione przez nowoczesne Mieczniki, które zapewnią Polsce bezpieczeństwo na morzu na kolejne dekady.