Bezwzględny zakaz przebywania w wodzie na odcinku plaży od wejścia nr 26 (plaża Stogi) do wejścia nr 11 (plaża Orle) będzie obowiązywał od wtorku, 11 marca, do piątku, 14 marca, w godz. 9:00-16:00 w Gdańsku. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o absolutne dostosowanie się do tego zakazu. W miejscu budowy Terminala FSRU będzie przeprowadzana neutralizacja niewybuchów.

Neutralizacja niewybuchów w Gdańsku Od wtorku, 11 marca do piątku 14 marca w godz. 9:00-16:00 przeprowadzona zostanie operacja neutralizacji niewybuchów, które zalegają w rejonie Zatoki Gdańskiej - w miejscu budowy Terminala FSRU. Mieszkańcy Gdańska otrzymali w tej sprawie alert RCB. Wtedy obowiązywać będzie bezwzględny zakaz przebywania w wodzie na odcinku plaży od wejścia nr 26 (plaża Stogi) do wejścia nr 11 (plaża Orle). Łącznie to 9 km. Wyłączony obszar zabezpieczać będą patrole policji, straży miejskiej, Wojska Obrony Terytorialnej oraz patrole ratowników wodnych Gdańskiego Ośrodka Sportu na quadach. Przy każdym wejściu umieszczone zostaną informacje o zagrożeniu i zakazie wejścia do wody. "Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wszystkich służb zabezpieczających operację unieszkodliwienia niewybuchów" - zaapelowały do mieszkańców władze Gdańska.