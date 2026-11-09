Nielegalne laboratoria zlikwidowane. Policja przejęła narkotyki warte ponad 1,6 mln zł

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Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili dwa laboratoria amfetaminy w Gdyni i Rumi. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 45 litrów płynnej amfetaminy, sprzęt laboratoryjny oraz substancje chemiczne o czarnorynkowej wartości przekraczającej 1,6 mln zł. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy decyzją sądu trafili do aresztu.

Policjanci z Bydgoszczy, działający w ramach Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przeprowadzili dużą akcję wymierzoną w przestępczość narkotykową. W wyniku działań funkcjonariuszy udało się zlikwidować dwa nielegalne laboratoria amfetaminy, które działały na terenie Gdyni i Rumi.

Pierwsze z laboratoriów znajdowało się na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Gdyni. Policjanci odkryli tam kompletną linię technologiczną służącą do produkcji amfetaminy. Podczas przeszukania zabezpieczono 3,5 kg płynnej amfetaminy, z której można było uzyskać ponad 4 kg gotowego narkotyku o czarnorynkowej wartości blisko 130 tys. zł. Największe wrażenie robi jednak znalezisko ponad 45 litrów płynnej amfetaminy zasadowej, z której można było wyprodukować nawet 60 kg gotowego narkotyku. Szacunkowa wartość tej ilości substancji na czarnym rynku to około 1,5 mln zł.

Laboratorium w altanie i piwnicy

To jednak nie wszystko. Drugie miejsce produkcji narkotyków zlokalizowano w piwnicy jednego z bloków w Rumi. Tam również zabezpieczono sprzęt i substancje służące do wytwarzania amfetaminy. Pomieszczenie należało do Tomasza D., który został zatrzymany przez policję.

Zarzuty i areszt dla podejrzanych

Oprócz Tomasza D. policjanci zatrzymali jeszcze Sebastiana B. W miejscu zamieszkania drugiego z nich ujawniono sprzęt do uprawy marihuany oraz amfetaminę. Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnej produkcji znacznych ilości narkotyków, uprawy konopi innych niż włókniste oraz posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie.