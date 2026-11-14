Napis nawiązujący do zamachu w Krakowie przed uczelnią w Gdańsku. Policja bada sprawę

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Gdańscy policjanci wyjaśniają sprawę niepokojącego napisu, który pojawił się na chodniku przed uczelnią przy ul. Chopina. Czerwona farba i odniesienie do tragicznych wydarzeń w Krakowie wzbudziły alarm służb oraz studentów. Trwa analiza monitoringu i przesłuchania świadków.

W sobotę ochroniarz Uniwersytetu WSB Merito przy ul. Chopina zauważył na chodniku napis wykonany czerwoną farbą. Treść – „Kraków teraz WSB” – natychmiast wzbudziła niepokój, zwłaszcza w kontekście niedawnych dramatycznych wydarzeń w Krakowie. O incydencie powiadomiono policję, która szybko zjawiła się na miejscu.

Po zamachu w Krakowie: Kolejna osoba wyszła ze szpitala, ustalono trasę przejazdu sprawcy Kolejna osoba ranna w sobotnim zamachu na Rynku Głównym w Krakowie opuściła szpital. W pięciu krakowskich lecznicach nadal hospitalizowanych jest 10 poszkodowanych. Prokuratura kontynuuje ustalanie motywu zbrodni i analizuje trasę przejazdu sprawcy.

Działania policji

Jak przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy gdańskiej policji, funkcjonariusze przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia. Napis został już usunięty, jednak śledczy nie bagatelizują sprawy.

Do akcji wkroczył pion kryminalny, który analizuje nagrania z monitoringu oraz przesłuchuje świadków. Teren wokół Uniwersytetu WSB Merito został objęty doraźnym nadzorem patrolowym.

Nawiązanie do tragedii w Krakowie

Napis odnosił się bezpośrednio do zamachu, do którego doszło 7 listopada na krakowskim Rynku Głównym. 24-letni zamachowiec wjechał wówczas samochodem w rejon rynku i otworzył ogień do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Sprawca zmarł w szpitalu, a w jego mieszkaniu odkryto ciała członków rodziny z ranami postrzałowymi.

Obecnie w krakowskich szpitalach wciąż przebywa dziesięciu rannych, których stan jest stabilny.