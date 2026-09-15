Najwyższy budynek rośnie w Gdańsku. „Big Boy” pomieści hotel, mieszkania i SPA

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W Gdańsku ruszyła budowa 99-metrowego wieżowca „Big Boy”. Inwestycja powstaje w dzielnicy Przymorze, przy ul. Lecha Kaczyńskiego, w sąsiedztwie osiedla Marina Primore. Pierwsze prace ziemne i geotechniczne już ruszyły. Po zakończeniu budowy obiekt znajdzie się w ścisłej czołówce najwyższych budynków w Gdańsku.

W Gdańsku-Przymorzu powstaje jeden z największych budynków w mieście, fot. Andrzej Jackowski

W Gdańsku-Przymorzu powstaje jeden z największych budynków w mieście, fot. Andrzej Jackowski / PAP

„Big Boy” miał być ponad dwa razy wyższy

Historia inwestycji sięga 2007 roku. Pierwotna koncepcja zakładała budowę wieżowca o wysokości aż 202 metrów. Taki obiekt byłby wyższy od najwyższych obecnie budynków w Trójmieście, w tym od 180-metrowego Olivia Star.

Plany przez lata zmieniały się jednak kilkukrotnie. Ostatecznie projekt znacznie zmniejszono i - zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym w 2022 roku - „Big Boy” będzie miał 99 metrów wysokości. Mimo ograniczenia wysokości inwestycja znajdzie się w gronie najwyższych budynków w Gdańsku.

29 kondygnacji i prawie 25 tys. mkw. powierzchni

Projektowany wieżowiec będzie miał blisko 25 tys. mkw. powierzchni użytkowej, 29 kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną, na której zaplanowano jednopoziomową halę garażową.

„Big Boy” będzie pełnił dwie podstawowe funkcje: mieszkalną i hotelową. Pierwszych 12 kondygnacji zajmie hotel wraz z zapleczem usługowym. W tej części przewidziano m.in. restaurację oraz strefę SPA. Na razie nie wiadomo, czy hotel będzie działał pod marką międzynarodowej sieci.

Wyższe partie budynku - 17 kondygnacji - przeznaczono na mieszkania. Większość lokali będzie miała przeszklone loggie, a część również otwarte tarasy.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów „Big Boya” ma być jego architektura. Budynek otrzyma zaokrąglone zwieńczenie oraz charakterystyczny, pionowy pas przeszkleń. Dzięki wysokości i położeniu wieżowiec będzie dobrze widoczny z wielu części Gdańska. Jego bryła ma być szczególnie dobrze dostrzegalna m.in. od strony tunelu pod Martwą Wisłą.

„Big Boy” wśród najwyższych budynków w Gdańsku

Po ukończeniu inwestycji „Big Boy” znajdzie się w ścisłej czołówce najwyższych budynków Gdańska.

Najwyższym budynkiem w mieście pozostanie Olivia Star, który mierzy 180 metrów. Drugie miejsce zajmuje 100-metrowy Organika Trade. „Big Boy”, mierzący 99 metrów, zajmie trzecią pozycję w tym zestawieniu.

Najwyższe budynki w Gdańsku

Olivia Star – 180 metrów Organika Trade – 100 metrów Big Boy – 99 metrów (w budowie) Zieleniak – 90 metrów Centrum Biurowe Neptun – 85 metrów Bazylika Mariacka – 82 metry Hotel Mercure – 70 metrów

Zakończenie budowy planowane jest za kilka lat.