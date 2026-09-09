Milionowe straty dla państwa. Były wiceszef KAS chronił gang tytoniowy

RMF24

Śledczy odsłonili kulisy działalności byłego wiceszefa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Wobec 42-letniego Andrzeja N., znanego jako „Celnik”, Sąd Rejonowy w Gdańsku zastosował trzymiesięczny areszt. Chodzi o współpracę z gangiem produkującym nielegalne papierosy. Zatrzymany miał przekazywać przestępcom tajne informacje. Zainwestował też własne pieniądze w przestępczy proceder.

W minioną niedzielę, w swoim bydgoskim mieszkaniu, został zatrzymany Andrzej N., były wiceszef Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Mężczyzna, który w przestępczym środowisku posługiwał się pseudonimem „Celnik”, usłyszał cztery poważne zarzuty, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Kulisy śledztwa: inwestycje, spotkania i tajne informacje

Jak informuje Prokuratura Regionalna w Gdańsku, Andrzej N. miał aktywnie uczestniczyć w spotkaniach dotyczących funkcjonowania nielegalnej fabryki papierosów. Były urzędnik nie tylko obserwował teren produkcji i magazynowania wyrobów tytoniowych, ale także analizował ruch pojazdów w okolicy. Z ustaleń śledczych wynika, że zainwestował w nielegalny biznes około 400 tys. złotych, licząc na udział w zyskach sięgających nawet 20 procent.

Zarzuty wobec Andrzeja N. obejmują także spowodowanie uszczuplenia należności publicznoprawnych na kwotę ponad 25 milionów złotych, w tym ponad 20 milionów z tytułu podatku akcyzowego. Śledczy ustalili, że były urzędnik miał przekazywać członkom grupy informacje o działaniach Służby Celno-Skarbowej, a także zaniechać wykrywania i zwalczania przestępstw.

Fot. Prokuratura Regionalna w Gdańsku / materiały udostępnione

Fot. Prokuratura Regionalna w Gdańsku / materiały udostępnione

Fot. Prokuratura Regionalna w Gdańsku / materiały udostępnione

Fot. Prokuratura Regionalna w Gdańsku / materiały udostępnione

Fot. Prokuratura Regionalna w Gdańsku / materiały udostępnione

Fot. Prokuratura Regionalna w Gdańsku / materiały udostępnione

CBŚP rozbija nielegalną fabrykę

Nielegalna wytwórnia papierosów w Tucholi oraz magazyn w Kamieniu Krajeńskim zostały zlikwidowane przez funkcjonariuszy CBŚP w maju 2024 roku. W trakcie akcji zabezpieczono ponad 17 milionów sztuk papierosów z podrobionymi znakami towarowymi, ponad 2,9 tony tytoniu oraz setki tysięcy etykiet i oklejek. Zabezpieczona linia produkcyjna mogła wytwarzać nawet milion papierosów dziennie.

Dotychczas w sprawie zarzuty usłyszało już 29 osób, w tym obywatele Polski i Gruzji. Sześć osób, w tym Andrzej N., przebywa obecnie w areszcie. Byłemu urzędnikowi grozi od 3 do 20 lat więzienia, wysoka grzywna oraz obowiązek zwrotu uszczuplonych podatków.