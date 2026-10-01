Milionowe długi, kary i śledztwo. Sąd ogłosił upadłość Szpitala Miejskiego w Miastku

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Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ogłosił upadłość zadłużonego na ponad 40 milionów złotych Szpitala Miejskiego w Miastku. Decyzja ta oznacza nie tylko poważne zmiany dla pracowników i wierzycieli, ale przede wszystkim dla mieszkańców regionu, którzy muszą szukać pomocy medycznej w innych placówkach. Sprawę dodatkowo komplikuje śledztwo dotyczące nieprawidłowości w rozliczaniu zabiegów.

30 września na niejawnym posiedzeniu VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ ogłosił upadłość Szpitala Miejskiego w Miastku. Na syndyka wyznaczono Dominikę Bączek, doradcę restrukturyzacyjnego, która wcześniej pełniła funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego. Wierzyciele mają czas do 30 października na zgłoszenie swoich roszczeń.

Włamanie do Szpitala Miejskiego w Miastku. Policja zatrzymała 34-latka, odzyskała karetkę Policja zatrzymała 34-latka z powiatu koszalińskiego, który był zamieszany we włamanie do stacji dializ i Szpitala Miejskiego w Miastku. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami - poinformował…

Milionowe długi i brak możliwości dalszego finansowania

Szpital od lat borykał się z narastającym zadłużeniem, które przekroczyło 40 milionów złotych. Gmina Miastko, będąca jedynym właścicielem placówki, nie była w stanie dalej jej finansować.

Z początkiem sierpnia szpital zaprzestał działalności leczniczej, a kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły z mocy prawa. Burmistrz Miastka Jerzy Wójtowicz podkreślał, że decyzja o upadłości była trudna, ale konieczna dla uporządkowania sytuacji.

Skandal wokół rozliczeń zabiegów. Prokuratura prowadzi śledztwo

Na szpital nałożono karę w wysokości 13,2 mln zł za nieprawidłowości w rozliczaniu zabiegów termolezji wykonywanych przez spółkę neurochirurgów w latach 2024-2025. Kontrola NFZ wykazała, że w dokumentacji medycznej wpisywano skomplikowane operacje, podczas gdy w rzeczywistości wykonywano szybkie, kilkuminutowe zabiegi.

Nieprawidłowości mogą dotyczyć nawet 2,5 tysiąca przypadków. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Pracownicy bez pracy, pacjenci bez szpitala

Przed ogłoszeniem upadłości ze stanowisk zrezygnowali prezes szpitala i rada nadzorcza. Zwolnienia grupowe obejmą około 180 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Pacjenci wymagający hospitalizacji są kierowani do szpitali w Bytowie, Kościerzynie, Chojnicach, Słupsku i Człuchowie – najbliższy z nich oddalony jest o 43 kilometry.

Co dalej z opieką zdrowotną w Miastku?

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną przejął NZOZ Eskulap-Łubno. Trwają konkursy na realizację świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz fizjoterapii. Mieszkańcy czekają na rozstrzygnięcia dotyczące poradni onkologicznej, chirurgicznej i ginekologiczno-położniczej.