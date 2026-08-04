Mężczyzna zginął potrącony przez pociąg. Chciał przebiec przez torowisko

RMF24

Wypadek na torach w miejscowości Miastko (woj. pomorskie). Nie żyje młody mężczyna. Według wstpnych ustaleń, 26-latek został potrącony przez pociąg, kiedy chciał przebiec przez torowisko - informuje Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskich policjantów.

Do zdarzenia doszło przed godziną 16:00 na dworcu PKP w Miastku.

Wstępne ustalenia wskazują, że 26-letni mężczyzna chcąc przebiec przez torowisko został potrącony przez pociąg osobowy relacji Słupsk - Chojnice.

Pomimo reanimacji 26-latek poniósł śmierć na miejscu.

Policjanci pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.