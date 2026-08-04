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Mężczyzna zginął potrącony przez pociąg. Chciał przebiec przez torowisko

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 sierpnia (16:45)

Wypadek na torach w miejscowości Miastko (woj. pomorskie). Nie żyje młody mężczyna. Według wstpnych ustaleń, 26-latek został potrącony przez pociąg, kiedy chciał przebiec przez torowisko - informuje Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskich policjantów.

Mężczyzna zginął potrącony przez pociąg. Chciał przebiec przez torowisko
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Do zdarzenia doszło przed godziną 16:00 na dworcu PKP w Miastku. 

Wstępne ustalenia wskazują, że 26-letni mężczyzna chcąc przebiec przez torowisko został potrącony przez pociąg osobowy relacji Słupsk - Chojnice. 

Pomimo reanimacji 26-latek poniósł śmierć na miejscu. 

Policjanci pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Źródło: RMF FM
Tagi: wypadek kolejowy

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