Łódka stała z włączonym silnikiem, nikogo na niej nie było. Tragedia na Martwej Wiśle

Służby otrzymały informacje o łódce, która stoi w rejonie mostu w Sobieszewie w piątek po południu. Silnik był włączony, ale wokół łodzi nie było nikogo. Później okazało się, że z łodzi korzystał wędkarz.
W poszukiwania zaginionej osoby zaangażowano policję i straż pożarną, łódź ratowniczą, pojazdy i drona. Około godziny 15 strażaccy nurkowie zlokalizowali zaginionego mężczyznę. Nie udało się go uratować.
„Kolejna tragedia której można było by uniknąć, używając głupiej kamizelki za 100 PLN” – skomentował gorzko Sebastian Kluska.