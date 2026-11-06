Łódka stała z włączonym silnikiem, nikogo na niej nie było. Tragedia na Martwej Wiśle

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Nie udało się uratować życia wędkarza, który wpadł do Martwej Wisły w Gdańsku. O akcji poinformował dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.

Służby otrzymały informacje o łódce, która stoi w rejonie mostu w Sobieszewie w piątek po południu. Silnik był włączony, ale wokół łodzi nie było nikogo. Później okazało się, że z łodzi korzystał wędkarz.

Zdjęcia z akcji służb ratowniczych (fot. X/Sebastian Kluska/SAR) / materiały udostępnione

W poszukiwania zaginionej osoby zaangażowano policję i straż pożarną, łódź ratowniczą, pojazdy i drona. Około godziny 15 strażaccy nurkowie zlokalizowali zaginionego mężczyznę. Nie udało się go uratować.

„Kolejna tragedia której można było by uniknąć, używając głupiej kamizelki za 100 PLN” – skomentował gorzko Sebastian Kluska.