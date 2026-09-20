Kradzież Lexusa należącego do rodziny Donalda Tuska. Jest akt oskarżenia

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Mariusz Duszyński, akt oskarżenia przeciwko dwóm podejrzanym został skierowany do Sądu Rejonowego w Elblągu 18 sierpnia. Prokuratura do tej pory nie wydawała oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony – przekazał prok. Duszyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową.
Długa lista zarzutów dla 40-latka
Oskarżeni to 40-letni Łukasz W. oraz 43-letni Stefan N. Według ustaleń śledczych działali wspólnie i w porozumieniu, dokonując kradzieży z włamaniem Lexusa należącego do rodziny szefa rządu.
Łukasz W. usłyszał łącznie sześć zarzutów i nadal przebywa w tymczasowym areszcie. Mężczyzna jest także oskarżony o dwa kolejne przestępstwa kradzieży z włamaniem samochodów w Elblągu i Sopocie oraz o trzy przestępstwa związane z użyciem podrobionych tablic rejestracyjnych, które umieszczał na wcześniej skradzionych pojazdach.
Stefan N., drugi z podejrzanych, został zwolniony z aresztu w lutym tego roku.
Skradziony Lexus znaleziony po kilku godzinach
Do kradzieży auta należącego do rodziny Donalda Tuska doszło we wrześniu 2025 roku w Sopocie, w okolicy domu premiera. Kilka godzin po zgłoszeniu kradzieży funkcjonariusze odnaleźli pojazd na jednym z parkingów w Gdańsku.
Informację o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu jako pierwsze podało TVP Info.