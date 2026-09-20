Kradzież Lexusa należącego do rodziny Donalda Tuska. Jest akt oskarżenia

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Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm podejrzanym o kradzież Lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Do zdarzenia doszło rok temu w Sopocie.

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Mariusz Duszyński, akt oskarżenia przeciwko dwóm podejrzanym został skierowany do Sądu Rejonowego w Elblągu 18 sierpnia. Prokuratura do tej pory nie wydawała oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony – przekazał prok. Duszyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Długa lista zarzutów dla 40-latka

Oskarżeni to 40-letni Łukasz W. oraz 43-letni Stefan N. Według ustaleń śledczych działali wspólnie i w porozumieniu, dokonując kradzieży z włamaniem Lexusa należącego do rodziny szefa rządu.

Łukasz W. usłyszał łącznie sześć zarzutów i nadal przebywa w tymczasowym areszcie. Mężczyzna jest także oskarżony o dwa kolejne przestępstwa kradzieży z włamaniem samochodów w Elblągu i Sopocie oraz o trzy przestępstwa związane z użyciem podrobionych tablic rejestracyjnych, które umieszczał na wcześniej skradzionych pojazdach.

Stefan N., drugi z podejrzanych, został zwolniony z aresztu w lutym tego roku.

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Skradziony Lexus znaleziony po kilku godzinach

Do kradzieży auta należącego do rodziny Donalda Tuska doszło we wrześniu 2025 roku w Sopocie, w okolicy domu premiera. Kilka godzin po zgłoszeniu kradzieży funkcjonariusze odnaleźli pojazd na jednym z parkingów w Gdańsku.

Informację o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu jako pierwsze podało TVP Info.