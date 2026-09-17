Koszmarny wypadek na Kaszubach. Samochód osobowy przygnieciony przez ciężarówkę

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Na trasie Przechlewo–Koczała w powiecie człuchowskim zderzyły się dwie ciężarówki i samochód osobowy, który został przygnieciony - dowiedział się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, a dwie kolejne są ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Na trasie Przechlewo–Koczała w miejscowości Rudniki (woj. pomorskie) doszło do tragicznego wypadku. W wypadku zginęły dwie osoby, a kolejne dwie zostały ranne. Na miejscu pracują służby ratunkowe, droga jest całkowicie zablokowana.

Śmiertelny wypadek

Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 13:00. Na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2505 zderzyły się dwa samochody ciężarowe oraz samochód osobowy. Pojazdy ciężarowe poruszały się główną drogą, jeden w kierunku Koczały, drugi w kierunku Przechlewa. W rejonie skrzyżowania z drogą podporządkowaną doszło do zderzenia z samochodem osobowym. W wyniku wypadku osobówka została przygnieciona przez jedną z ciężarówek.

Na miejscu zginęły dwie osoby – jedna z samochodu osobowego oraz jedna z ciężarówki. Kolejne dwie osoby zostały ranne i trafiły pod opiekę ratowników. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanych do szpitala.