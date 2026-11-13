Karambol na ekspresowej „szóstce”. Pięć aut rozbitych, są poszkodowani
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Wypadek na ekspresowej szóstce na Pomorzu. Między węzłami Wrześnica i Sycewice zderzyło się kilka pojazdów. Trasa jest zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a policja wyznaczyła objazdy.
Do wypadku doszło na wysokości Sycewic w powiecie słupskim (gmina Kobylica).
Rozbitych jest pięć aut. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby.
Policja zwróciła się z apelem do kierowców o zachowanie ostrożności. Droga ekspresowa S6 w kierunku Gdańska jest zablokowana między węzłami Wrześnica i Sycewice. Policjanci kierują na objazdy.