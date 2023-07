Najnowsze informacje dotyczące skutków pojawienia się sinic na Pomorzu. Dziś ponownie otwarte są wszystkie kąpieliska w Gdańsku, z morskiej wody wciąż jednak nie można korzystać na plażach w Gdyni i Sopocie. Sinicom sprzyja wysoka temperatura i słaby wiatr.

Sinice na plaży w Sopocie (zdjęcie archiwalne) / Adam Warżawa / PAP

W poniedziałek zamknięto 15 kąpielisk w woj. pomorskim z powodu pojawienia się sinic. Są to kąpieliska w Gdańsku, Sopocie i Gdyni.

Które kąpieliska są wciąż zamknięte?

Dziś ponownie otwarte zostały wszystkie kąpieliska w Gdańsku - wczoraj część z nich była zamknięta z powodu pojawiania się dużej ilości sinic.

Nadal nie można jednak korzystać z kąpielisk w Gdyni.

O sytuacji w kąpieliskach w Sopocie z szefem lokalnego WOPR-u rozmawiał reporter RMF FM Kuba Kaługa.

Dzisiejszy dzień także rozpoczynamy na kąpielisku czerwoną flagą. Niestety deszcz nie pomógł. Woda stoi. Liczymy, że jutro wiatr się "odkręci" na bardziej od lądu - powiedział Maciej Dziubich, szef sopockiego WOPR-u.

Wczoraj wieczorem i w nocy nad Trójmiastem przeszła ulewa.

Aktualne informacje o zamkniętych kąpieliskach dostępne są w >>>SERWISIE KĄPIELOWYM GIS<<<

Dlaczego nie można kąpać się podczas zakwitu sinic?

W przypadku zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.



Sinice (cyjanobakterie) zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na ziemi. Występują zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej. Podczas bezwietrznej pogody niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają wówczas jak rozlana farba, galaretka lub płatki pływające po powierzchni wody.



Nie należy mylić sinic z makroglonami, które mogą unosić się przy powierzchni wody w strefie brzegowej jezior, czy Bałtyku. Często fale wyrzucają na brzeg plaż te zielone maty, które choć nie wyglądają estetycznie i w wyniku rozkładu mogą wydzielać nieprzyjemny zapach, to same nie są szkodliwe i nie są źródłem toksyn.