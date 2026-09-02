„Jaszczur” skazany za nawoływanie do nienawiści wobec Żydów. Skarb Państwa obciążony

RMF24

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał Wojciecha Olszańskiego, znanego jako „Jaszczur”, za winnego publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej. Sąd złagodził jednak orzeczenie pierwszej instancji: zamiast dwóch lat ograniczenia wolności wymierzył mu karę półtora roku prac społecznych.

Sprawa dotyczy wystąpienia Olszańskiego podczas zgromadzenia, które odbyło się 13 sierpnia 2022 roku w Grudziądzu.

Jak wskazał przewodniczący składu sędziowskiego, sędzia Rafał Ryś, oskarżony publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej z powodu ich przynależności narodowej.

Według sądu przypisywał tym osobom negatywne cechy, wrogie i podstępne intencje oraz działania mające prowadzić do pogorszenia sytuacji ekonomicznej Polaków. Miał również przedstawiać Żydów jako wrogów Polski „zasługujących na śmierć”.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wymierzył Olszańskiemu karę roku i sześciu miesięcy ograniczenia wolności. Ma ona polegać na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

W maju 2025 roku Sąd Okręgowy w Toruniu skazał Olszańskiego na dwa lata ograniczenia wolności. Gdański sąd odwoławczy utrzymał w mocy pozostałą część tamtego wyroku.

Wyrok ma zostać opublikowany

Olszański został zobowiązany do podania wyroku do publicznej wiadomości. Wyciąg z sentencji ma zostać opublikowany na trzy miesiące w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Toruniu.

Sąd zwolnił oskarżonego z kosztów sądowych postępowania odwoławczego, w tym opłaty za obie instancje. Wydatki postępowania poniesie Skarb Państwa.

Po ogłoszeniu wyroku Olszański powiedział dziennikarzom, że „dostał wyrok i go wykona”.