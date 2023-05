Dzielnica Ujeścisko-Łostowice to druga najbardziej zaludniona dzielnica Gdańska. Zlokalizowana w południowo-zachodniej części miasta, obejmuje obszar o powierzchni blisko 8 km² i liczy 28 tys. mieszkańców. Choć dzielnica ta znajduje się na obrzeżach, oferuje wiele udogodnień dla mieszkańców i odwiedzających. Co takiego może zaoferować południe Gdańska?

/ Materiały prasowe

Mieszkania Gdańsk - świetny punkt komunikacyjny

Gdańskie Łostowice to doskonałe miejsce dla osób, które cenią sobie dogodne połączenia komunikacyjne. Dostępne są tam bezpośrednie połączenia autobusowe z centrum Gdańska i innymi częściami Trójmiasta. W pobliżu znajdują się stacje kolejowe w postaci Gdańsk Lipice i Gdańsk Orunia, które prowadzą do serca aglomeracji w zaledwie kilka minut. Dla osób poruszających się samochodem istotne znaczenie mają trasy S7 oraz S6, które zapewniają szybki dojazd do centrum i nad Zatokę Gdańską.

W obrębie dzielnicy są zlokalizowane liczne parki handlowe oraz centra handlu i rozrywki, supermarkety, sklepy z odzieżą, artykułami dla domu i ogrodu typu Auchan, OBI czy Leroy Merlin. W niewielkiej odległości znajduje się też największe centrum outletowe w Gdańsku, czyli Designer Outlet Gdańsk z mnóstwem sklepów renomowanych marek.



Atrakcje przyrodnicze na południu Gdańska

Rejon Ujeściska i Łostowic jest obfity również w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w formie placów zabaw, wielofunkcyjnych boisk, wybiegów dla psów, tras rowerowych i wiele innych atrkacji. W okolicy działają kluby fitness oraz baseny. Dla osób lubiących wypoczynek na świeżym powietrzu dostępny jest Park Ferberów czy też leżący nieopodal Park Oruński. To doskonałe miejsce na spacery, pikniki oraz relaks pod chmurką. W Parku Oruńskim znajdują się ponadto stawy, fontanny, amfiteatr, a także przepływa przez niego urokliwy potok Oruński.

Poza miejskimi zieleńcami na terenie dzielnicy jest położony szereg akwenów, w części zagospodarowanych na miejsca spacerowe i strefy relaksu. Chodzi o m.in. zbiorniki retencyjne Świętokrzyska, Augustowska, Wielkopolska czy Kolorowy. Na terenie Łostowic jest także malowniczy wąwóz Potoku Kowalskiego odgrywający funkcję nieformalnego parku.

Na terenie Ujeściska-Łostowic funkcjonują również liczne żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe. Dla starszych uczniów dostępny jest także szereg liceów ogólnokształcących oraz techników. W północnej części miasta jest położonych większość szkół wyższych, do których pozwala sprawnie dotrzeć wyżej wspomniana komunikacja miejska.



Mieszkania Gdańsk - gdzie szukać?

Nowe mieszkania w Gdańsku powstają dzisiaj w prawie każdej dzielnicy. Od niedawna jednak południowe dzielnice, w tym Ujeścisko-Łostowice, cieszą się wysokim zainteresowaniem deweloperów i nabywców z uwagi na wiele niezagospodarowanych jeszcze terenów pod budowę, zielonego otoczenia i niższe ceny mieszkań.

Deweloper Murapol dostrzegł ten potencjał i tak na południu Gdańska realizuje dzisiaj aż cztery inwestycje - Murapol Osiedle Novelo, Murapol Osiedle Ambro, Murapol Osiedle Zdrovo i Murapol Osiedle Zdrovo 2.

- Pragniemy przynieść naszym Klientom oddech od zgiełku metropolii, jednocześnie oferując szybki i łatwy dostęp do Głównego Miasta i pozostałej części Trójmiasta. Wszystkie mieszkania dostępne w ramach naszych inwestycji w Gdańsku są wyposażone w pakiet antysmogowy zapewniający stały dopływ czystego powietrza do wnętrz, wolnego od alergenów, zanieczyszczeń czy nawet owadów. W mieszkaniach można ponadto stosować urządzenia inteligentnego domu, pozwalającego sterować oświetleniem, ogrzewaniem i zaworami wody. Na terenie naszych gdańskich osiedli zaprojektowano również stacje ładowania aut elektrycznych i stojaki rowerowe dla miłośników niskoemisyjnych środków transportu - mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.

Jedna z inwestycji dewelopera - Murapol Osiedle Ambro - oferuje wyjątkową strefę rekreacyjną dla mieszkańców w postaci siłowni plenerowej. Co więcej, na dachach budynku osiedla zaprojektowano panele fotowoltaiczne, które obniżają koszty utrzymania budynków, a rachunki wspólnoty mieszkaniowej za energię elektryczną są niższe.

Poszukując mieszkania w Gdańsku, warto przejrzeć ofertę Grupy Murapol na południu miasta przede wszystkim ze względu na bardzo dobre połączenia komunikacyjne, infrastrukturę rekreacyjną i wszechobecną przyrodę w postaci miejskich parków, stawów czy potoków.