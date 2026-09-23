Islandia i Ameryka Północna bliżej niż myślisz. Nowa linia lotnicza weszła do Polski

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To wydarzenie, na które czekało wielu podróżnych z północnej Polski. 18 września 2026 roku islandzkie linie lotnicze Icelandair oficjalnie zainaugurowały swoje pierwsze regularne połączenie z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy do Reykjaviku. Pierwszy samolot przewoźnika wylądował w Gdańsku w piątkowy poranek, witany tradycyjnym salutem wodnym – symbolem wyjątkowych okazji w świecie lotnictwa.

Nowe możliwości dla podróżnych

Nowa trasa do Reykjaviku, obsługiwana od trzech do czterech razy w tygodniu, to nie tylko szansa na szybkie i wygodne podróże między Polską a Islandią. Dzięki dogodnym przesiadkom w islandzkim porcie Keflavík pasażerowie z Gdańska mogą teraz sprawnie dotrzeć do Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Rozkład lotów został zaplanowany tak, by maksymalnie skrócić czas oczekiwania na połączenia transatlantyckie.

Islandia i Ameryka bliżej Pomorza

Przewoźnik nie kryje zadowolenia z ciepłego przyjęcia w Polsce i liczy na długofalową współpracę.

„Z ogromną radością odkrywamy kraj, który jest nowym kierunkiem w naszej siatce połączeń, ale jest nam bliski sercu. Dzięki lotom trzy–cztery razy w tygodniu możemy łączyć Islandczyków i mieszkańców Ameryki Północnej z Polską, a Polaków z Islandią i dalszymi kierunkami…„ - czytamy we spisie na Facebooku.

Również przedstawiciele gdańskiego lotniska nie kryją dumy.

„Pierwszy lot już za nami, a emocje po inauguracji jeszcze nie opadły! (...) To połączenie otwiera przed Wami przede wszystkim nowe możliwości dalszego podróżowania Dzięki przesiadce w hubie Icelandair w Keflaviku możecie kontynuować podróż do wielu miast Ameryki Północnej – m.in. Nowego Jorku, Waszyngtonu, Chicago, Miami, Toronto czy Vancouver. Możecie więc rozpocząć podróż w Gdańsku, wygodnie przesiąść się w Keflaviku i ruszyć dalej za Atlantyk!„ - podkreślono we wpisie w mediach społecznościowych.

Dynamiczny rozwój gdańskiego lotniska

Nowe połączenie Icelandair wpisuje się w strategię dynamicznego rozwoju Portu Lotniczego Gdańsk. Lotnisko odnotowuje stabilne wzrosty operacyjne i regularnie poszerza swoją siatkę połączeń. W pierwszym półroczu 2026 roku port pozyskał już kilku nowych przewoźników, a na zimę zapowiedziano m.in. bezpośrednie loty do miasta Szardża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Połączenie do Reykjaviku ma wzmocnić pozycję Gdańska jako kluczowego węzła lotniczego w tej części Europy.

Loty Icelandair będą realizowane przez cały sezon, a bilety są już dostępne w systemach rezerwacyjnych. Obie strony liczą na sukces nowego kierunku i nie wykluczają w przyszłości zwiększenia częstotliwości lotów.