Incydent z udziałem polskiego myśliwca. Doszło do uszkodzenia

RMF24

Do incydentu z udziałem polskiego myśliwca MiG-29 doszło w środę w Malborku (woj. pomorskie). Opony maszyny uszkodziły się w trakcie lądowania.

Incydent z MiG-29 w Malborku. Uszkodzone dwie opony (Zdjęcie ilustracyjne)

Incydent z MiG-29 w Malborku. Uszkodzone dwie opony (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po locie treningowym pary dyżurnej samolotów MiG-29 w jednej z maszyn, w trakcie lądowania, zablokowały się hamulce. Uszkodzone zostały dwie opony myśliwca.

Informacje w tej sprawie u Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych (DGRSZ) pozyskała stacja TVN24.

Mimo awarii MiG wylądował normalnie. Nikomu nic się nie stało. Zgodnie z procedurą drugi samolot wylądował na lotnisku zapasowym. DGRSZ nie podał, na którym. Rzecznik dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych Marek Pawlak przekazał w rozmowie z Polskim Radiem, że uszkodzony MiG-29 czeka na przegląd hamulców i wymianę zniszczonych opon.

Sprawę ma zbadać Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.