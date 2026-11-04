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Groźny wypadek na Kaszubach. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (20:48)

W Dziemianach na Kaszubach (woj. pomorskie) doszło do zderzenia pociągu towarowego z samochodem ciężarowym na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W wyniku wypadku droga została całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

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Groźny wypadek na Kaszubach. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem
Fot. KPP w Kościerzynie /materiały udostępnione

Według wstępnych ustaleń policji, 33-letni kierowca ciężarówki, mieszkaniec powiatu chojnickiego, wjechał na przejazd kolejowy bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. 

W tym samym czasie przez przejazd przejeżdżał skład towarowy relacji Chojnice–Lipusz, przewożący podkłady kolejowe. 

Lokomotywa uderzyła w tylną, pustą przyczepę ciężarówki, która przewróciła się na jezdnię.

 

Droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana.

Na szczęście, zarówno 33-letni kierowca ciężarówki, jak i 68-letni maszynista pociągu, nie odnieśli żadnych obrażeń. Badania wykazały, że obaj byli trzeźwi w chwili zdarzenia.

Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku. 

 

 

 


Źródło: RMF FM

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