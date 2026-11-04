Groźny wypadek na Kaszubach. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem

Według wstępnych ustaleń policji, 33-letni kierowca ciężarówki, mieszkaniec powiatu chojnickiego, wjechał na przejazd kolejowy bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg.
W tym samym czasie przez przejazd przejeżdżał skład towarowy relacji Chojnice–Lipusz, przewożący podkłady kolejowe.
Lokomotywa uderzyła w tylną, pustą przyczepę ciężarówki, która przewróciła się na jezdnię.
Droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana.
Na szczęście, zarówno 33-letni kierowca ciężarówki, jak i 68-letni maszynista pociągu, nie odnieśli żadnych obrażeń. Badania wykazały, że obaj byli trzeźwi w chwili zdarzenia.
Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku.