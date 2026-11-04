Groźny wypadek na Kaszubach. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem

RMF24

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W Dziemianach na Kaszubach (woj. pomorskie) doszło do zderzenia pociągu towarowego z samochodem ciężarowym na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W wyniku wypadku droga została całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Według wstępnych ustaleń policji, 33-letni kierowca ciężarówki, mieszkaniec powiatu chojnickiego, wjechał na przejazd kolejowy bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg.

W tym samym czasie przez przejazd przejeżdżał skład towarowy relacji Chojnice–Lipusz, przewożący podkłady kolejowe.

Lokomotywa uderzyła w tylną, pustą przyczepę ciężarówki, która przewróciła się na jezdnię.

Fot. KPP w Kościerzynie / materiały udostępnione

Droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana.

Na szczęście, zarówno 33-letni kierowca ciężarówki, jak i 68-letni maszynista pociągu, nie odnieśli żadnych obrażeń. Badania wykazały, że obaj byli trzeźwi w chwili zdarzenia.

Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku.

Fot. KPP w Kościerzynie / materiały udostępnione