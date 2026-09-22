Groźny pożar w Jastrzębiej Górze. Pali się budynek ze sklepami

RMF24

Strażacy walczą z pożarem w Jastrzębiej Górze. Ogień zajął budynek w zabudowie szeregowej, w którym mieści się kilka połączonych ze sobą sklepów i lokali usługowych.

Zgłoszenie o wybuchu pożaru przy ulicy Rozewskiej wpłynęło po godzinie 16:00.

Na miejscu działa sześć zastępów straży pożarnej. Strażacy walczą z ogniem, starając się zapobiec rozprzestrzenianiu się płomieni na sąsiednie lokale.

Sytuacja na ten moment nie została jeszcze opanowana. Strażacy zabezpieczają teren i prowadzą akcję gaśniczą zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Przyczyny pożaru również nie są na razie znane.

Na miejscu pracują także policjanci, którzy zabezpieczają teren i kierują ruchem w okolicy zdarzenia.