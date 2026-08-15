Gigantyczny pożar na Pomorzu. Z ogniem walczyło 200 strażaków

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Wielki pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w gm. Potęgowo w województwie pomorskim jest już opanowany. Z ogniem walczyło 200 strażaków. Płonęły cztery hale o łącznej powierzchni około 5 tys. metrów kwadratowych oraz budynek biurowy. Jak przekazywał rzecznik prasowy KW PSP w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych, nikt nie został poszkodowany. Akcja gaśnicza trwała kilkanaście godzin.

Gigantyczny pożar wybuchł w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w gm. Potęgowo na Pomorzu.

Jak informował reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, ogień objął cztery hale o powierzchni 5 tys. metrów kwadratowych i hałdę odpadów o powierzchni ok. 2 tys. metrów. Pierwsza z nich ma wymiary ok. 15 na 60 metrów. Wymiary pozostałych obiektów są ustalane – przekazał rzecznik prasowy KW PSP w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych.

Podkreślił, że strażacy prowadzili działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru i zabezpieczenie sąsiednich obiektów.

Strażacy koncentrowali się na gaszeniu zarzewi ognia, uniemożliwieniu rozprzestrzenianiu się pożaru na kolejne hale i na ratowaniu pozostałej części firmy. Pomagali im pracownicy zakładu, wywożąc posortowane odpady, by nie dochodziło do kolejnych zapłonów. To pożar o dużej skali. Trudny, bo śmieci palą się szybko i pożar łatwo się rozprzestrzenia. (…) Mamy już rozłożone dwie magistrale wodne. Może będzie potrzebna jeszcze trzecia. Zasilamy się wodą m.in. z hydrantów, zbiorników ppoż znajdujących się na terenie zakładu, a także z pobliskiego jeziora – przekazywał strażak.

Akcja gaśnicza trwała kilkanaście godzin. W gminie Potęgowo, na co zwrócił uwagę strażak, mieszkańcy mogą odczuwać swąd, ale „nie ma potencjalnie zagrożenia dla ich zdrowia”. Radzimy jednak, by nie przebywać na zewnątrz – mówił mł. asp. Westrych.

Apel do mieszkańców

Na miejscu działało około 60 zastępów straży pożarnej – ponad 200 strażaków, a działaniami kieruje pomorski komendant wojewódzki nadbryg. Jacek Niewegłowski. W ramach wojewódzkiego obwodu operacyjnego PSP w akcji uczestniczyli dodatkowe siły i środki z poza powiatu. Zadysponowano pluton pożar z powiatów: wejherowskiego, bytowskiego i kartuskiego. Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski podjęto także decyzję o powołaniu sztabu, a działania wspierała m.in. grupa operacyjna województwa pomorskiego Państwowej Straży Pożarnej, zespół dronowy oraz specjalistyczne pojazdy (specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni), pojazd dowodzenia i łączności, zabezpieczenie medyczne strażaków oraz pojazd umożliwiający wymianę powietrza w aparatach powietrznych strażaków.

Gmina Potęgowo apelowała do mieszkańców o zamykanie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy koncentrują się teraz na tym, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia i ochronić sąsiednie obiekty.