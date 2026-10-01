Gdańskie uczelnie przyspieszają integrację. Związek Fahrenheita chce zrobić krok w stronę federacji

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Pięć gdańskich uczelni chce zacieśnić współpracę i przyśpieszyć drogę do utworzenia Federacji Uczelni Fahrenheita. Nowa struktura ma pozwolić szkołom wyższym zachować niezależność, a jednocześnie występować wspólnie. Szczególnie na międzynarodowym rynku naukowym i edukacyjnym. „Najważniejsze jest, żeby wszcząć to postępowanie jak najszybciej” – mówi w rozmowie z RMF FM prof. Krzysztof Wilde, przewodniczący Związku Uczelni Fahrenheita i rektor Politechniki Gdańskiej.

Nowy rok akademicki Związek Uczelni Fahrenheita rozpoczyna w rozszerzonym składzie. Do Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dołączyły dwie uczelnie artystyczne: Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna w Gdańsku.

Jesteśmy przeszczęśliwi, że razem z nami będą również w tym układzie funkcjonować artyści. Jest to Akademia Muzyczna i Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – mówi prof. Krzysztof Wilde.

Jak zaznacza, główne działania związku mają służyć studentom i pracownikom uczelni oraz realizacji szerszej koncepcji stworzenia w Trójmieście „metropolii wiedzy i innowacji”.

Współpraca z uczelniami artystycznymi nie zaczyna się jednak od zera. Akademia Sztuk Pięknych uczestniczyła we wspólnych przedsięwzięciach jeszcze przed formalnym wejściem do związku. Jednym z przykładów jest Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej.

Studenci z wszystkich uczelni Związku Fahrenheita wspólnie dostają problem do rozwiązania. Na przykład jak wesprzeć określony region, określone miasto, określoną wieś i jakie rozwiązania zaproponować władzom dla rozwoju tej lokalnej społeczności. Akademia Sztuk Pięknych była czynnym, głównym uczestnikiem tego programu, zanim jeszcze formalnie była członkiem Związku Uczelni Fahrenheita – wyjaśnia rektor Politechniki Gdańskiej.

Od związku do federacji

Najważniejszą zmianą planowaną na najbliższy okres ma być dalsza formalna integracja pięciu uczelni. Prof. Wilde zapowiada rozpoczęcie prac zmierzających do powołania Federacji Uczelni Fahrenheita.

Od 1 października rozpoczynamy sprint do Federacji – deklaruje prof. Wilde.

Federacja miałaby być kolejnym etapem tej współpracy. Według rektora PG ma ona funkcjonować pod nazwą Uczelnia Fahrenheita, a w języku angielskim – Fahrenheit University.

W przypadku otwarcia Federacji Uczelni Fahrenheita zyskamy możliwość reprezentacji de facto jak jedna uczelnia. Jesteśmy niezależni, mamy oddzielne sposoby funkcjonowania na każdej z uczelni, która tworzy federację, ale jednak mamy możliwość pokazania się jako jeden podmiot na międzynarodowym, szczególnie naukowym rynku wyższej edukacji – mówi prof. Wilde.

Oznacza to, że uczelnie tworzące federację mają zachować własną tożsamość i sposób funkcjonowania, ale w określonych obszarach będą mogły występować wspólnie. Droga do utworzenia nowej struktury nie będzie jednak krótka.

Tutaj muszą nastąpić znaczące przygotowania. Musimy napisać statut, zwrócić się do władz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Możliwe też, że inne ministerstwa będą w to włączone. Więc ten proces trochę potrwa, ale najważniejsze jest, żeby wszcząć to postępowanie jak najszybciej – przyznaje prof. Wilde.

Kierunek został już zaakceptowany przez środowiska pięciu uczelni. Potwierdziły to senaty każdej uczelni. Potwierdziła to społeczność, która to zaakceptowała – podkreśla przewodniczący Związku Uczelni Fahrenheita.

Wspólne badania już trwają

Integracja nie ogranicza się jednak do planów dotyczących przyszłej federacji. Jednym z konkretnych przykładów współpracy jest Fahrenheit Synergy Programme, program finansowania wspólnych badań naukowców z uczelni tworzących Związek.

Udało nam się stworzyć Synergy Grant. Program naukowy, w którym warunkiem uzyskania finansowania jest udział naukowców z trzech uczelni, które założyły Związek Uczelni Fahrenheita. Każda z nich musi mieć swoich przedstawicieli w projekcie – wyjaśnia prof. Wilde.

Roczny budżet programu wynosi obecnie 2 mln złotych. Rektor podkreśla, że to przykład współpracy wykraczającej poza wspólne wydarzenia czy promocję.

W pierwszej edycji Synergy Grant naukowcy zgłosili 41 projektów. Finansowanie otrzymały cztery. Jednym z laureatów jest projekt dotyczący wczesnej diagnostyki nowotworów i analizy RNA płytek krwi z wykorzystaniem modeli Spin Glass. Otrzymał 750 tys. zł na badania.

Kolejny dotyczy zdrowego starzenia się i spersonalizowanych interwencji behawioralnych oraz komunikacyjnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Było zgłoszonych 41 projektów, cztery wygrały konkurs, uzyskały finansowanie i są realizowane. Będą rozliczane, ich wyniki będą analizowane i oczywiście pokazane naszej społeczności – zapowiada prof. Wilde.

W sobotę 10 października odbędzie się uroczyste otwarcie roku akademickiego, czyli coroczna parada pomorskich uczelni wyższych, organizowana przez Uczelnie Fahrenheita i Miasto Gdańsk.

Parada ruszy o godz. 10 i przejdzie Traktem Królewskim.