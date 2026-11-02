Gdańsk szykuje się na święta. Od dzisiaj utrudnienia w centrum miasta

RMF24

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W związku z przygotowaniami do tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego w centrum Gdańska, od poniedziałku wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy powinni przygotować się na wyłączenie z ruchu i zakaz parkowania na kilku kluczowych ulicach w śródmieściu. Utrudnienia potrwają do końca roku.

Gdańsk rozpoczyna przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego. Z tego powodu mieszkańcy muszą się liczyć ze zmianami w organizacji ruchu w centrum miasta.

Zakazy parkowania

Od poniedziałku do 31 grudnia Targ Węglowy w Gdańsku będzie wyłączony z parkowania. Wyjątkiem będzie 11 listopada, kiedy to miejsce zostanie udostępnione na potrzeby Parady Niepodległości.

Od 3 listopada do 31 grudnia nie będzie można korzystać z miejsc postojowych na ul. Bogusławskiego po stronie Katowni.

Natomiast od 5 listopada do końca roku wyłączone zostaną miejsca parkingowe na ul. Bogusławskiego na wysokości Teatru Szekspirowskiego. Dodatkowo, od 6 listopada do 31 grudnia ul. Tkacka zostanie całkowicie wyłączona z ruchu.

Zmiany w ruchu i zastępcze parkingi

Na ul. Bogusławskiego od 9 listopada do końca grudnia wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy – od Bramy Wyżynnej do ul. Zbytki.

Dodatkowo, od 20 listopada do 20 grudnia, ul. Bogusławskiego będzie zamykana dla ruchu w każdy piątek od godziny 17:00 do niedzieli do godziny 23:00.

Mieszkańcom czerwonej strefy, którzy mają wykupione roczne karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca, organizator Jarmarku udostępni zastępcze miejsca parkingowe na parkingu przy ul. Rzeźnickiej. Aby otrzymać kartę parkingową, należy wysłać wniosek na adres: parking.jarmarku@amberexpo.pl.

Organizatorzy zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej w okresie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego.