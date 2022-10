W pobliżu portu w Gdyni i na wodach Zatoki Gdańskiej zaczęła się operacja neutralizacji znalezionych na dnie niewybuchów z okresu II wojny światowej. Potrwa aż do poniedziałku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.

/ Kuba Kaługa / RMF FM

Do zneutralizowania jest aż 5 obiektów. Ich łączna waga to blisko 3,5 tony, z czego aż 2 tony to waga materiałów wybuchowych.

Trzy bomby lotnicze leżą na dnie wewnątrz portu, z kolei dwie miny morskie już po drugiej stronie, tuż za główkami, na zewnątrz portu.

Codziennie neutralizowany będzie jeden obiekt. W pierwszej kolejności bomby lotnicze, które leżą na dnie tuż za wejście, nieopodal miejsce cumowania wycieczkowców.

"Faktycznie jest to bardzo blisko Kapitanatu Portu i Muzeum Emigracji. Wiele osób tu przychodzi. Dwie bomby po 500 kg znajdują się bardzo blisko nabrzeża, dlatego też w pierwszej kolejności zajmujemy się tymi obiektami" - mówił RMF FM Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 flotylli Obrony Wybrzeża.

Scenariusz - jeśli tylko pogoda nie pokrzyżuje planów - będzie w każdym dniu bardzo podobny. Każdy z obiektów będzie najpierw unoszony na niewielką wysokość nad dno, później wyholowywany 6 km w głąb Zatoki Gdańskiej i ponownie opuszczany na dno. Później zejdą do niego nurkowie-minerzy, sprawdzą, a następnie podłożą ładunki wybuchowe. Później odbędzie się detonacja, a ładunki zostaną aktywowane drogą radiową. Poprzedzi to jeszcze tak zwana procedura odstraszania ssaków morskich i innych zwierząt. To wytyczne Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przez pierwsze trzy dni akcja raczej nie będzie zbyt widowiskowa. W piątek i poniedziałek planowane jest za to neutralizowanie min morskich. I tu akcje najpewniej zobaczyć będzie można gołym okiem z brzegu.

"Miny GC zawierają w sobie 700 kg materiału wybuchowego. To jest heksanit. To materiał o podwyższonej sile działania. 700 kg heksanitu to odpowiednik około tony trotylu. Z pewnością będzie widać dosyć duży pióropusz wody nad powierzchnią" - tłumaczy Lewandowski.

To właśnie na czas detonacji min morskich wdrożone będą najpoważniejsze ograniczenia związane z bezpieczeństwem. W tych dniach zakaz wchodzenia do wody będzie obowiązywał od wysokości Babich Dołów aż do Westerplatte. W trakcie neutralizacji bomb zakaz obowiązywać będzie tylko do wysokości Sopotu.

Wprowadzono też szereg innych rozwiązań, w tym zakaz przebywania na terenach otwartych w obrębie Portu Gdynia, Portu Wojennego oraz Stoczni Wojennej. Dotyczy on też chociażby balkonów czy tarasów.

Akcje codziennie powinny rozpoczynać się z samego rana, a kończyć do mniej więcej godziny 15:00.