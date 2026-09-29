Czarne grudki na plażach nad Bałtykiem. RCB wysłało alert

RMF24

Na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż od Rowów po Rusinowo wykryto niebezpieczną substancję ropopochodną. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert w tej sprawie i apeluje, żeby nie zbliżać się do zanieczyszczonego obszaru. Służby prowadzą śledztwo w sprawie źródła zanieczyszczenia.

W poniedziałek Bałtyk wyrzucił na brzeg czarne, lepkie grudki nieznanej substancji ropopochodnej. Sytuacja jest poważna – zagrożony jest blisko 50-kilometrowy odcinek wybrzeża, obejmujący popularne plaże od Rowów w województwie pomorskim aż po Rusinowo i Wicie w Zachodniopomorskiem.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało we wtorek alert do mieszkańców powiatu słupskiego, ostrzegając przed wchodzeniem na zanieczyszczone tereny.

Plaże zamknięte do odwołania

Decyzją Urzędu Morskiego w Słupsku zamknięto wszystkie plaże w gminie i mieście Ustka – to właśnie tam stężenie niebezpiecznej substancji jest największe. Służby apelują, by bezwzględnie stosować się do oznakowań i poleceń, nie zbliżać się do zanieczyszczonych miejsc i nie próbować samodzielnie usuwać skażenia. Plaże pozostaną zamknięte do czasu całkowitego usunięcia i zneutralizowania nieczystości.

Kto odpowiada za zanieczyszczenie?

Jak poinformowała dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Anna Sędzińska, pobrano już próbki do specjalistycznych badań, które mają ustalić dokładny skład substancji. Służby mają też podejrzenia co do jednostki pływającej, która mogła nielegalnie oczyścić swoje zbiorniki na morzu, powodując skażenie. Jeśli winny zostanie ustalony, grożą mu surowe kary oraz obowiązek pokrycia kosztów sprzątania i utylizacji odpadów.

Dziś rozpoczęła się akcja usuwania niebezpiecznych odpadów z plaż. Służby wyposażone w specjalistyczne worki zbierają lepkie grudki, które następnie trafią do firmy zajmującej się utylizacją substancji ropopochodnych. Na razie nie wiadomo, ile potrwa sprzątanie ani jakie będą jego koszty – wszystko zależy od ilości i rodzaju zanieczyszczenia.