Co kryje Klif Orłowski? Ruszają przełomowe badania geologiczne

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Klif Orłowski cofa się średnio o metr rocznie, a siły natury nieustannie zmieniają jego krajobraz. Aby zrozumieć, co dzieje się wewnątrz jednej z największych atrakcji polskiego wybrzeża, naukowcy wkraczają na teren rezerwatu ze specjalistycznym sprzętem wiertniczym. Wyniki tych unikalnych badań mogą okazać się kluczowe dla ratowania gdyńskiego skarbu przyrody.

Jeden metr rocznie. Dlaczego Bałtyk zabiera Klif Orłowski?

Klif Orłowski, położony na granicy Gdyni i Sopotu, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc polskiego wybrzeża Bałtyku. Jego niemal pionowe ściany, sięgające nawet 40 metrów wysokości, stanowią malowniczy element krajobrazu, przyciągający zarówno turystów, jak i miłośników przyrody. Klif jest jednak również jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się fragmentów wybrzeża – procesy erozji i osuwisk stale modelują jego kształt.

Naturalne zjawiska, takie jak działanie fal morskich, opady deszczu czy przemieszczanie się wód gruntowych, powodują stopniowe cofanie się klifu. Według dotychczasowych obserwacji, tempo tego procesu wynosi średnio około jednego metra rocznie, choć w niektórych miejscach i okresach może być ono znacznie większe. To sprawia, że Klif Orłowski jest obszarem szczególnie narażonym na zmiany oraz potencjalne zagrożenia osuwiskowe.

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Naukowcy zajrzą do wnętrza klifu. Czego wciąż o nim nie wiemy?

Mimo wieloletnich obserwacji i analiz, budowa geologiczna Klifu Orłowskiego wciąż nie jest w pełni rozpoznana. Dotychczasowe badania nie pozwoliły na precyzyjne określenie układu warstw skalnych, ich właściwości oraz roli, jaką odgrywają w kształtowaniu stabilności klifu. Tymczasem to właśnie te czynniki decydują o odporności zbocza na działanie sił natury.

Rozpoczynające się prace geologiczne mają na celu wypełnić tę lukę. Badania prowadzone są przez Urząd Morski w Gdyni we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku.

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Czy planujesz spacer w Gdyni? Zobacz, jakie utrudnienia czekają na miejscu

Prace terenowe potrwają około tygodnia, w zależności od warunków pogodowych. Na miejscu pojawią się samochody oraz specjalistyczny sprzęt wiertniczy. Zaplanowano wykonanie trzech odwiertów o głębokości od 20 do 30 metrów każdy. Dodatkowo, teren klifu zostanie poddany szczegółowemu kartowaniu oraz sondowaniom ręcznym.

Organizatorzy badań zapewniają, że prace nie będą uciążliwe dla osób odwiedzających Klif Orłowski. Jedynym ograniczeniem będzie miejscowe wygrodzenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wiertnicy.