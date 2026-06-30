Chcesz zrozumieć, jak działają pieniądze w firmie, i zdobyć zawód potrzebny niemal wszędzie? Sprawdź studia z finansów i rachunkowości!

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Zależy Ci na stabilnej karierze w obszarze, bez którego nie obejdzie się żadna organizacja? A może lubisz porządek, liczby i konkretne efekty swojej pracy? Zobacz, co dają studia licencjackie z finansów i rachunkowości oraz gdzie będziesz mógł po nich pracować. Czytaj dalej!

Finanse i rachunkowość — liczby, które wspierają rozwój organizacji

Każda organizacja — od małej firmy po międzynarodową korporację — prowadzi rozliczenia finansowe, planuje budżet i monitoruje wyniki swojej działalności. Dlatego specjaliści z zakresu finansów i rachunkowości znajdują zatrudnienie w niemal każdej branży.

Ich praca obejmuje prowadzenie dokumentacji finansowej, przygotowywanie sprawozdań oraz analizę danych, które pomagają ocenić sytuację organizacji i planować jej dalszy rozwój. To zawód wymagający dokładności, odpowiedzialności i umiejętności wyciągania wniosków z liczb.

Ile można zarabiać w finansach?

Wynagrodzenia w tym obszarze są solidne i rosną wraz z doświadczeniem oraz zakresem odpowiedzialności. Z danych portalu wynagrodzenia.pl wynika, że mediana wynagrodzenia samodzielnego księgowego to około 8 140 zł brutto miesięcznie — połowa osób na tym stanowisku zarabia od 6 890 do 9 720 zł.[1] Na stanowisku głównego księgowego mediana sięga około 12 050 zł brutto, a najlepiej opłacani przekraczają 16 tys. zł.

dyskusja zespołowa przy stole konferencyjnym / materiały prasowe

Jeszcze wyższe pułapy osiągają analitycy finansowi, kontrolerzy oraz osoby na stanowiskach kierowniczych. Zdobyte wykształcenie stanowi dobrą podstawę do dalszego rozwoju zawodowego, w tym przygotowania do uzyskania kwalifikacji ACCA lub CIMA.

Czego nauczysz się na studiach z finansów i rachunkowości?

Skoro praca w finansach opiera się na konkretnej, specjalistycznej wiedzy, warto wiedzieć, skąd ją zaczerpnąć. Dokładnie tego rodzaju umiejętności zdobywasz na studiach licencjackich z finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego — program prowadzi Cię od podstaw aż po bardziej zaawansowane zagadnienia.

Poznasz podstawy finansów i rachunkowości, finanse przedsiębiorstw oraz różne odmiany rachunkowości: finansową, zarządczą, budżetową i podatkową. Nauczysz się prowadzić księgowość małego podmiotu gospodarczego, przeprowadzać analizę finansową oraz oceniać projekty inwestycyjne. Program obejmuje też bankowość i ubezpieczenia, pozyskiwanie finansowania przedsiębiorstwa, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej oraz systemy informatyczne w rachunkowości, czyli narzędzia wykorzystywane na co dzień w działach finansowych. Informacje na temat studiów z finansów znajdziesz na stronie: https://studia-online.pl/studia/licencjackie/finanse-i-rachunkowosc/4869270.

wideokonferencja biznesowa z prezentacją wykresów / materiały prasowe

Po tych studiach możesz pracować jako księgowy, specjalista ds. podatków, analityk finansowy, kontroler czy pracownik biura rachunkowego — w firmach każdej wielkości, instytucjach finansowych oraz administracji.

Bliżej Ci do kierowania ludźmi? Sprawdź zarządzanie

Jeśli zamiast pracy z liczbami bardziej interesuje Cię kierowanie zespołami i projektami, w ofercie WSKZ znajdziesz też studia licencjackie z zarządzania — uniwersalny wybór przydatny niemal w każdym sektorze gospodarki. Więcej o nich przeczytasz na stronie: https://studia-online.pl/studia/licencjackie/zarzadzanie/4869782.

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Ruszaj na studia w WSKZ!

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, łącząc doświadczenie z nowoczesnym podejściem do zdobywania wiedzy. Materiały dydaktyczne są dostępne przez całą dobę, dlatego sam decydujesz, kiedy poświęcisz czas na naukę — rano, w ciągu dnia czy wieczorem. Dzięki temu łatwiej pogodzić rozwój zawodowy z codziennymi obowiązkami.

Stałym elementem kształcenia są także zjazdy, które nadają studiowaniu rytm i wzmacniają systematyczność pracy, budując jednocześnie poczucie uczestnictwa w środowisku akademickim.

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[1] https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-samodzielny-ksiegowy