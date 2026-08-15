„Chcemy uniknąć wojny”. Premier o bezpieczeństwie w Gdyni, parada morska wystartowała

RMF24

„Chcemy uniknąć wojny, a uniknie jej tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny” - powiedział premier Donald Tusk podczas uroczystości Święta Wojska Polskiego „Polska SAFE - Bezpieczna Polska” w Gdyni. Wystartowała tam parada morska - niezapomniane widowisko pokazujące kunszt i wyszkolenie naszych marynarzy. Przez warszawską Wisłostradę przechodzi natomiast defilada.

Premier Tusk w Gdyni, prezydent Nawrocki w Warszawie

W Warszawie i Gdyni trwają uroczystości Święta Wojska Polskiego. Obchodzone dziś, 15 sierpnia, upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska w wyniku skutecznej kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy.

O godz. 11.30 w Gdyni rozpoczęła się parada morska z udziałem ok. 20 jednostek Marynarki Wojennej. Na początku przemawiał premier Donald Tusk, który mówił przede wszystkim o polskim bezpieczeństwie w kontekście nieprzewidywalnych działań Rosji.

Spotykamy się zawsze w rocznicę Bitwy Warszawskiej - zwycięskiej bitwy, jednej z najważniejszych w dziejach nie tylko naszego kraju, ale i świata. Tego dnia pamiętamy i składamy hołd wszystkim bohaterom naszej historii (...). W ramach programu Polska SAFE kierujemy 3,4 mld zł na projekty pod hasłem „Bezpieczny Bałtyk”. Chronimy nasze wybrzeże, infrastrukturę krytyczną i morskie szlaki handlowe - powiedział premier, wspominając o czterech filarach bezpieczeństwa Polski. Chcemy uniknąć wojny, a uniknie jej tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, niepodległy i suwerenny (...). Staraliśmy się wszyscy budować cztery filary naszego bezpieczeństwa. Pierwszy to bezpieczne i szczelne granice. Dzisiaj z dumą mówimy całemu światu, że osoby, które chcą nielegalnie przekroczyć naszą granicę, zostaną skutecznie przechwycone (...) - mówił dalej Donald Tusk.

Drugi filar bezpieczeńśtwa, jaki wymienił premier to „realne sojusze i mądra polityka zagraniczna”, a trzeci to „wielkie inwestycje w naszą armię” i czwarty - „gospodarka, która się rozwija”. Donald Tusk powiedział, że zarówno za granicą, jak i w Polsce są osoby, które chcą te filary zburzyć.

Blokowanie wydatków na zbrojenia, blokowanie wielkiego projektu Polska SAFE, 180 mld zł dla wojska, dla policji, dla straży granicznej, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Próba podzielenia Polski z najbliższymi sąsiadami, sojusznikami (...). Znacie te siły polityczne, tych polityków, którzy chcą wmówić Polakom, że naszym głównym problemem jest Europa, że naszym wrogiem jest Ukraina, Unia Europejska jest niepotrzebna, a Niemcy są największym wrogiem. Zapominają o niebezpiecznym - powiedział szef rządu.

Fot. Andrzej Jackowski / PAP

Premier Dodał, że parada morska w Gdyni oraz defilada w Warszawie to „list otwarty do naszych sąsiadów, sojuszników i naszych wrogów”.

Jesteśmy dobrze przygotowani, ciężko pracujemy, żeby Polska była bezpieczna powiedział premier.

Ruszyła defilada wojskowa w Warszawie. Największa w historii W sobotę w Warszawie w samo południe ruszyła wojskowa defilada, w której bierze udział ok. 2 tys. żołnierzy i 300 maszyn - przede wszystkim najnowszego sprzętu, jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot. Na niebie zobaczyć będzie można ok. 60 statków…

O godz. 10 odbyła się się uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, którzy następnie udali się na trybuny zbudowane przy warszawskiej Wisłostradzie, gdzie w południe rozpoczęła się defilada wojskowa „Polska SAFE - Bezpieczna Polska”.