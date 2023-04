Narodziny gepardów grzywiastych w gdańskim zoo zostały okrzyknięte wielkim sukcesem hodowlanym. Jeszcze w zeszłym roku pojawił się pomysł, aby nadanie im imion odbyło się w ramach aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziś zwycięzca aukcji WOŚP oficjalnie nadał imiona pięciu gepardom z gdańskiego zoo.

Z dyrektorem zoo Michałem Targowskim, kierownikiem sekcji zwierząt drapieżnych Beatą Kuźniar i Adamem Matyaszkiem, wiceprezesem zarządu spółki ITCARD, która wygrała licytację dla WOŚP rozmawiała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.

Urodzone w sierpniu ubiegłego roku kociaki - jeden samiec i cztery samice - noszą imiona Cash, Planeta, Appka, Paya, Pinia. Za możliwość nadania imion oraz oficjalne wpisanie ich w kartotekę zwierząt, zwycięzca przekazał na rzecz WOŚP kwotę 21 tysięcy złotych.

Aukcja miasta, która oferowała nadanie imion gdańskim gepardom, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, za co chciałbym podziękować wszystkim licytującym - komentował wydarzenie Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

Ośmiomiesięczne koty są zdrowe i silne. Masa ich ciała wynosi od 27 do 34 kg. Opiekunowie mogą jeszcze do nich wchodzić, by prowadzić trening medyczny lub bawić się z nimi. Gepardy mają już za sobą wszystkie szczepienia, teraz pozostało tylko regularne odrobaczanie.

Mówiłam od początku, że jak koty skończą sześć miesięcy to będziemy mogli odetchnąć z ulgą. Rozpoznajemy ich charaktery, imiona dobieramy pod tym kątem. Nie wiemy jednak, czy gepardy zostaną w gdańskim ogrodzie - mówi Beata Kuźniar, kierownik sekcji zwierząt drapieżnych w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.

Gepard grzywiasty to gatunek, który podlega Europejskiemu Programowi Hodowli.

Narodziny pięciu gepardów grzywiastych są sukcesem hodowlanym Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Poza oliwskim zoo gepardy w ubiegłym roku urodziły się tylko w jednym ogrodzie w Europie - w Stuttgarcie.