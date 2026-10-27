Brutalne zachowanie wobec psa w Gdańsku. 52-latek zatrzymany

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52-letni mieszkaniec Gdańska został zatrzymany w związku z podejrzeniem znęcania się nad psem. Mężczyzna miał ciągnąć zwierzę po ziemi, podnosić za pomocą smyczy i uderzać nim o podłoże. Usłyszał zarzut. Grożą mu trzy lata więzienia.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę, około godziny 21, przy ulicy Burzyńskiego w Gdańsku. Policjanci otrzymali zgłoszenie w czwartek od kobiety zaniepokojonej zachowaniem mężczyzny, który miał ciągnąć czworonoga po ziemi, podnosić go za smycz, a następnie uderzać nim i rzucać o podłoże.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie dokumentujące zdarzenie i rozpoczęli ustalanie tożsamości mężczyzny. Jeszcze tego samego dnia opublikowali w mediach społecznościowych materiał z jego wizerunkiem.

Podjęte przez policjantów działania pozwoliły wytypować mężczyznę widocznego na nagraniu. Wczoraj został on zatrzymany przez kryminalnych z Przymorza - okazał się nim 52-letni mieszkaniec Gdańska.

Pies wrócił do opiekunki

Jak ustalili policjanci, zatrzymany nie był właścicielem psa, lecz partnerem jego opiekunki. Kobieta nie wiedziała o zdarzeniu.

Właścicielka przekazała funkcjonariuszom zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne, z którego wynika, że pies jest w dobrej kondycji i ma aktualne szczepienia. Zwierzę wróciło pod jej opiekę.

52-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Za to przestępstwo grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.