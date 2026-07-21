Bójka na peronie w Wejherowie. „Policja prowadzi postępowanie dwutorowo”

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Policja w Wejherowie wyjaśnia okoliczności awantury na peronie kolejowym, w której miał brać udział pasażer oraz pracownik PKP Intercity. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające bójkę obu mężczyzn. „Policja prowadzi postępowanie dwutorowo - po zawiadomieniu pracownika kolei oraz w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień po ujawnieniu filmu w sieci” - informuje rzeczniczka policji.

Awantura na peronie w Wejherowie

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie asp. sztab. Anetta Potrykus powiedziała, że w poniedziałek konduktor pociągu złożył zawiadomienie dotyczące kierowania gróźb, znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej.

Do zdarzenia doszło w sobotę 18 lipca. Tego dnia policja otrzymała zgłoszenie dotyczące agresywnego pasażera, który został wylegitymowany na peronie. Nie złożył zawiadomienia o pobiciu przez pracownika PKP. Ze wstępnych informacji wynikało, że mężczyzna mógł być pijany, ale policja nie miała podstaw do zbadania jego trzeźwości.

Bójka w Wejherowie. Nagranie krąży w sieci, trwa postępowanie

Już po wylegitymowaniu mężczyzny w sieci pojawiło się nagranie przedstawiające awanturę na peronie kolejowym. Widać na nim mężczyzn - pracownika kolei oraz prawdopodobnie pasażera. Funkcjonariusze policji przyjechali na miejsce po zdarzeniu zarejestrowanym na filmie, kiedy na stacji nie było już pociągu.

Policja prowadzi postępowanie dwutorowo - po zawiadomieniu pracownika kolei oraz w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień po ujawnieniu filmu w sieci. Jesteśmy na etapie zbierania materiału dowodowego. Został m.in. zabezpieczony monitoring ze stacji - dodała asp. sztab. Anetta Potrykus.

Zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity Mateusz Gdowski potwierdził PAP, że w sobotę 18 lipca br. doszło do zdarzenia z udziałem pracownika PKP Intercity z obsługi pociągu Initercity Gryf relacji Olsztyn Główny - Szczecin Główny.