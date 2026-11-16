Awaria w Gdyni. Kilka tysięcy mieszkańców bez ciepłej wody

RMF24

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Awaria ciepłownicza w Gdyni. Kilka tysięcy mieszkańców nie ma ciepłej wody i może jej nie mieć nawet do jutra. Awaria obejmuje część dzielnic: Karwiny, Dąbrowa, a także Wielki i Mały Kack.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, doszło do wycieku na magistrali ciepłowniczej. Zauważono przelewającą się wodę. Odcięty został fragment sieci.

Teraz ekipy techniczne ustalają dokładne miejsce uszkodzenia.

Jednocześnie spuszczają wodę i schładzają rurociąg, żeby można było go odkopać, a potem naprawić.

Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, wymiana uszkodzonych fragmentów rozpocznie się około godziny 19. Jednak mieszkańcy muszą przygotować się na dłuższą przerwę.

Dopiero jutro około południa może rozpocząć się ponowne napełnianie sieci, które potrwa kilka godzin.