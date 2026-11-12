Awaria ciepłownicza w Gdańsku

RMF24

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Do sporej awarii ciepłowniczej doszło w czwartek na południu Gdańska. Bez ogrzewania i ciepłej wody może być nawet 50 budynków.

Według wstępnych informacji kaloryfery znów powinny zacząć grzać w godzinach nocnych. Tak szacuje Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Przyczyną awarii jest wyciek z rury ciepłowniczej o dużej średnicy. Skutki odczują głównie mieszkańcy dzielnic Ujeściska i Łostowice.

Rozważano odłożenie naprawy na cieplejsze dni, ale po odsłonięciu instalacji okazało się, że sieć trzeba było natychmiast wyłączyć i naprawić.

Ekipy techniczne odwadniają uszkodzony odcinek, a następnie zespawają rurę. GPEC zapewnia, że ciepło zostanie przywrócone tak szybko, jak będzie to możliwe.